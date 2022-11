Iker Casillas está desbordado. El exguardameta se encuentra en Qatar, donde ha ido a trabajar como comentarista del Mundial, sin embargo, la operación de Sara Carbonero ha cambiado todos sus planes. La periodista que ha sido intervenida de urgencia se encuentra junto a su familia y su ex se plantea volar a España para estar junto a ella y sus hijos, un dilema y estrés que le ha hecho estallar en redes sociales. Enfadado porque haya salido a la luz que la periodista atraviesa un problema de salud, ha escrito unas letras en contra de la prensa, palabras que reproducimos a continuación.

«La carrera por dar la noticia. La carrera por dar la noticia aunque de salud sea. La carrera por dar la noticia aunque de salud sea y no pensar en el implicado. La carrera de cascar la puta noticia y no reparar en el daño que hacen también a su entorno. Lamentable. LA NOTICIA», ha escrito Iker Casillas. Una indignación que ha mostrado en la red social del pajarito azul, donde, a pesar de no nombrar a Sara Carbonero, es evidente que se refiere a ella. Esta es la primera reacción del también empresario desde que se haya sabido que la madre de sus hijos ha pasado por quirófano.

Es habitual que Iker utilice justo Twitter para confesarse, estallar o dar su opinión sobre cualquier asunto, siendo este precisamente el lugar donde ha concedido sus primeras palabras tras la operación de Sara Carbonero. Él se encuentra a miles de kilómetros por trabajo, por lo que ha querido utilizar su cuenta como altavoz para mostrar su disgusto ante sus seguidores. Está en continuo contacto con el entorno de Sara, quien en este momento le informa de cada avance y de cómo se encuentra la periodista, quien, por cierto, enviaba desde el hospital un mensaje a través de su Instagram.

Sara Carbonero ha sido ingresada esta semana en la Clínica Universitaria de Navarra tras una revisión. Los médicos decidieron operarla de urgencia y ella avisó a su familia para que se hicieran cargo de sus hijos, de hecho, ha sido su hermana Irene quien se ha encargado de los dos pequeños. Mientras Iker Casillas está trabajando en Qatar, donde le separan más de 7.000 kilómetros de España, el entorno de la comunicadora se está volcando en ella. Tanto es así que se ha podido ver a su madre en las inmediaciones del hospital, quien no se separa de ella o a su amiga Isabel Jiménez, que para ella es como una hermana.

Fue hace tres años cuando Sara Carbonero fue intervenida por un cáncer de ovario. Ella misma dio explicaciones sobre lo sucedido, un arduo camino del que ella ha hablado en los años posteriores con naturalidad. «Todo ha salido muy bien, afortunadamente lo hemos pillado muy a tiempo pero todavía me quedan unos meses de lucha mientras sigo el tratamiento correspondiente. Estoy tranquila y con la confianza de que todo va a salir bien. Sé que el camino será duro pero también que tendrá un final feliz», escribió en mayo de 2019.