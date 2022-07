Una nueva gala de ‘Supervivientes‘ se ha celebrado este martes en Telecinco. A pesar de que los grandes protagonistas de la edición son los concursantes que están en la isla, los colaboradores de plató también dan mucho de que hablar. Alexia Rivas se ha sorprendido con una broma que le ha gastado Carlos Sobera al comenzar la última gala. Durante los últimos días, mucho se ha hablado de un distanciamiento entre la colaboradora de televisión y Omar Sánchez, el que fuera pareja de Anabel Pantoja. Los motivos podrían ser dos. El primero, que el canario está ilusionado con Raquel Lozano, concursante de ‘Gran Hermano’. El segundo, Alexia Rivas también habría comenzado un romance con Yago, el sobrino de Nacho Palau.

Este martes, ambos han coincidido en el plató de ‘Supervivientes’. Algo que pasa con mucha asiduidad debido a que ella es una colaboradora habitual del reality, mientras que él es el defensor del ex de Miguel Bosé. Sin embargo, durante los últimos días ambos se han convertido en protagonistas al protagonizar unas imágenes que confirmarían su relación. Algo que no ha querido pasar Carlos Sobera, quien ha organizado una «encerrona» en directo. “Hay alguien que está atravesando una nueva etapa en su vida en plató, ¿no Alexia?”, comenzaba diciendo el presentador.

Carlos Sobera le pregunta a Alexia Rivas por su affaire con Yago

La colaboradora se ha quedado muy sorprendida y ha respondido: “No mi vida es muy dinámica, mi vida es nueva cada día”, decía entre risas. Acto seguido Carlos Sobera se ha dirigido a Yago, a quien le ha pedido que se centre también con mucho humor. «No sabía que te estaba preguntado», le decía Carlos Sobera. «Ah, sí. La nominación de tu tío», seguía diciendo. Pero no ha sido la única vez que el presentador ha querido hablar con Alexia Rivas sobre su posible relación con Yago.

Alexia ni confirma ni desmiente que su relación con el sobrino de Nacho Palau sea algo más

«¿Qué tal? ¿Te has liado con alguien o no? Porque está corriendo el rumor», le preguntaba Carlos Sobera después de que Alexia hablara abiertamente sobre Omar Sánchez. «A ver, qué quieres preguntar», le respondía la colaboradora. Sin más dilataciones, el presentador ha querido ir al grano: «Yago y tú. Tú y yago», decía. «Han salido unas imágenes, él es una persona anónima que ha venido a defender a un concursante y ya está. Estoy feliz y ya está», respondía Alexia Rivas mientras que el otro protagonista de la historia se quedaba con cara de póker. El sobrino de Nacho Palau no sabía donde meterse, ya que intenta mantenerse en un segundo plano y al margen de cualquier romance televisivo. Sin embargo, no parece que lo va a conseguir. ¿Oficializarán una relación antes de que termine ‘Supervivientes’?