En SEMANA, viajamos a Bulgaria con Ágatha Ruiz de la Prada: "Mi novio sabe mucho de señoras"

Durante tres días SEMANA ha acompañado a la diseñadora de moda, Ágatha Ruiz de la Prada. Casi durante 72 horas este medio ha estado junto a ella, en concreto, durante su viaje a Bulgaria. A pesar de que ella siempre suele tener una agenda muy ocupada, esta vez ha hecho una excepción y nos ha permitido 'colarnos' en su vida. Un periplo en el que hemos aprovechado para entrevistarla y preguntarle sobre su pasado, presente y futuro. Ya sea sobre su ex, Pedro J. Ramírez, sobre su actual relación con Manuel Díaz-Patón Porras o sobre sus polémicas con Carmen Lomana, cuestiones a las que responde con total sinceridad.

"¿Se mordía mucho la lengua durante su matrimonio?", ¿Su hijos le reprochan su actitud con su padre?", "¿Le apetece ser abuela?" o "¿Su biografía le ha servido como terapia o venganza?" son solo algunas de las cuestiones que le planteamos a Ágatha Ruiz de la Prada, preguntas a las que responde sin titubeos y cuyas respuestas te dejarán sin palabras. La empresaria demuestra siempre no tener pelos en la lengua y esta vez no iba a ser menos. Hemos tenido el privilegio de vivir de cerca su día a día a miles kilómetros de España y de disfrutar de un “viaje experiencia” junto a 200 españoles, en el que el núcleo central era su desfile en el marco de la Spanish Fashion in Sofia. Por otro lado, hemos sido testigos del encuentro con el Rey Simeone de Bulgaria, momento en el que ha tenido lugar una fiesta a la que no todo el mundo tiene acceso. Una cita privilegiada a la que ha accedido SEMANA.

Días después de su hijo Tristán Ramínez rompiera su silencio en SEMANA, le ha tocado su turno a Ágatha. Un encuentro que, sin duda alguna, dará que hablar y que deja ver la vitalidad que siempre acompaña a esta artista que copa titulares gracias a su impecable trabajo y a su forma de enfrentarse a la vida. Desde este miércoles podrás adquirir el último número de esta revista, el cual podrás comprar en tu kiosco. Un viaje en el que ella nos da titulares como "en mi familia las mujeres hemos sido siempre más ricas que los hombres" o "Mi divorcio fue una maravilla", declaraciones impactantes que dejan ver que no se ha dejado nada en el tintero.

Eso sí, la cita con Ágatha Ruiz de la Prada no será la única bomba que encontrarás en el interior de SEMANA, pues podrás descubrir fotografías exclusivas de Paz Padilla junto a su pareja, Fran Medina, a Zahara de los Atunes (Cádiz) días después de que se cancelase su programa, 'Déjate querer'. Un duro golpe que para ella ha sido un fuerte varapalo del que todavía se está recuperando.