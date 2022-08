El 13 de agosto es un día triste para las hijas de Sandra Domecq. La que fuera primera mujer de Bertín Osborne falleció en el 2004, con 51 años, víctima de cáncer. Sus cuatro hijas, Alejandra, Eugenia, Claudia y Ana Cristina, tienen grabado a fuego esta fecha en la que perdieron a un pilar fundamental de sus vidas. Todas han recordado a su progenitora a través de emotivos mensajes que han compartido con sus seguidores en las redes.

Alejandra, la hija mayor de Bertín Osborne y Sandra Domecq, le dedicaba estas palabras: «Para ti mamá, siempre, todo mi amor! ❤️ #13agosto #amorincondicional #amoreterno #elamoresloúnicoquesemultiplicacuandosereparte». Mientras que Eugenia añadía este sentido comentario. «Mamá ya pasaron 18 años! Y la verdad es que sigo un poco enfadada con la vida y te sigo echando muchísimo de menos todos los días!».

El bonito mensaje de Claudia Osborne

La hija pequeña de Bertín Osborne, que se convirtió en madre el pasado mes de junio, ha sido la que más se ha extendido a través de un precioso post. «Hoy es día 13 de Agosto y, como siempre, no puedo evitar recordarla… Este año es algo diferente, recuerdo a mi madre mientras sostengo a mi primera hija en mis brazos. Pensar que, quizá, mi hija ya conoce a su abuela, y que puede que mi madre haya estado acompañando a mi hija durante todo su proceso hasta su nacimiento, me hace sentir muy conectada».

Claudia Osborne añade en este significativo post que existe «algo que me dice que parte de la esencia de ella reside ahora en Micaela, y no hay nada que me emocione más y me de más paz en este día que sentirla a través de ella». Termina de la siguiente forma: «Qué mágica es la maternidad y la unión que viaja de generación en generación. Hoy es tu día mamá, te adoro para siempre». Por último, el mensaje de Ana Cristina Portillo, la hija que Sandra Domecq tuvo con el empresario Fernando Portillo quien está muy unida a su hermanas mayores. «13 de Agosto. Un día en el que celebramos tu vida y todo lo que nos has enseñado. Gracias por seguir reuniéndonos, gracias por tanto amor. Da igual los años que pasen, te echo muchísimo de menos».

Las cuatro hijas de Sandra Domecq siempre han cumplido con que el principal deseo de su madre, no era otro que permaneciesen unidas. Mantienen una relación muy estrecha y siempre que pueden vuelven a reencontrarse. Una de las grandes noticias que la familia ha vivido este 2022 es la llegada al mundo de Micaela, la primera hija de Claudia Osborne y José Entrecanales. «30/06/22, el día que me cambió la vida. El día que sentí el amor más grande que he sentido jamás. Gracias vida por concedérmela y gracias Micaela por escogerme», manifestaba muy feliz.