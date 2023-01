Una nueva edición de ‘La isla de las tentaciones’ ha aterrizado en Telecinco. Nuevas parejas se enfrentan a la prueba de amor decisiva en un paraíso insólito, en República Dominicana. Un total de cinco parejas pondrán a prueba su relación junto a diferentes tentadores y con las luces de la tentación sonando e iluminando las villas, lo que hará que más de una salte por los aires. Sin embargo, todavía queda mucho programa por delante antes de que tengan que responder a la pregunta definitiva: ¿cómo quieren abandonar la isla? con su pareja, solos o con un nuevo amor. La nueva edición ha comenzado y Sandra Barneda, muy nerviosa ante el inminente estreno, ha querido compartir unas palabras agradeciendo el cariño a todo el equipo que trabaja con ella y a su hermana, Yolanda, que viajó hasta el paraíso para estar junto a ella un tiempo.

«Tengo los nervios a flor de piel. Nervios previos al estreno. No sé cómo reaccionareis al ver esta nueva temporada. Yo sólo os puedo contar que una vez más estuve arropada por un equipo maravilloso que hace que lo duro sea fácil, que las largas grabaciones merezcan la pena, que de todo salgo algo que se lleva un pedacito de todos nosotros», comienza diciendo junto a una fotografía durante su estancia en República Dominicana en la que posa junto a su hermana.

Sandra Barneda elige una foto con su hermana como talismán para esta nueva edición

Sandra Barneda ha querido agradecer a todo el equipo que hace posible cada una de las ediciones de ‘La isla de las tentaciones’: «Quiero dar nuevamente gracias a @cuarzo y a todo su equipo por hacer la magia que hacéis con cada programa, a @juanragonzalo porque lo mío contigo es amor bendito por tantos motivos…🧡 A @meriestruch porque tu sabiduría para el programa me hace sentir que todo va a salir bien; a @angelesvillamarin porque eres la mujer orquesta que sabes adelantarte a las propias hogueras internas; a @angelludena y @avelinoalfaro por dejarse la piel en cada Villa; a @victorcartaya porque en cada mirada está tu mirada; a todos los cámaras productores; a mis indispensables @cristina_salas_ y @ruthgarci que no sabéis lo que me habéis ayudado…», continúa enumerando.

La presentadora contó con el apoyo de su hermana

Para la parte final, la presentadora y escritora hace especial mención a su hermana, Yolanda, que ha sido un gran apoyo para ella durante esta temporada: «Y sobre todo en este inicio de temporada a uno de los pilares de mi vida. Mi hermana Yolanda @ybarneda que, una vez más, cruzó océanos para estar junto a mi. Por eso permitidme que le dedique este post y que elija su foto como talismán de la que creo que va ser la mejor edición de todas«, sentencia en su publicación.

A pesar de que su hermana no es muy dada en aparecer en las redes sociales de Sandra, ha respondido a su bonita dedicatoria con unas bonitas palabras: «Vaya sorpresa, sister!😍😍 Amb tú forever (contigo, siempre) y si hay que cruzar océanos, allá que vamos. ¡Vaya aventura de experiencia, de programa y de producción! Gracias a todo el equipo de @cuarzo por haberme recibido tan bien i a tú, sis per ser un altre pilar per a mi (por ser un ultra pilar para mí). Quina sort tenir-te (cuanta suerte tengo) Moltes gràcies, sis! (Muchas gracias hermana)❤️❤️❤️», le ha respondido su hermana a la presentadora minutos antes de enfrentarse a una nueva edición de ‘La isla de las tentaciones’.