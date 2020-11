Este martes amanecíamos con la triste noticia del fallecimiento de la abuela de Elena Tablada a los 92 años por coronavirus.

Duro golpe para la familia Tablada. Este martes conocíamos la noticia del fallecimiento de la matriarca del clan, Elena Moura, quien ha muerto a los 92 años a causa de coronavirus en el Hospital Universitario HM Sanchinarro. Una noticia que ha dejado a la propia diseñadora devastada. Elena Tablada ha aprovechado su presencia en las redes sociales para hacerle un emotivo homenaje y recordarla como siempre ha sido ella: «una divina», tal y como asegura la propia Tablada.

La diseñadora ha elegido varios vídeos de momentos junto a su abuela, que ha querido compartir a través de sus Stories de Instagram. Ha escrito lo siguiente: «Así serás siempre para mí. La más divina, la más disfrutona, la más querida y la más cuidada. La que todo le viene bien, la más sabia, la más cubana pero la más española, la más optimista y, sin duda, la más fuerte», comenzaba escribiendo en la publicación Elena Tablada sobre un vídeo donde aparece su abuela disfrutando y bailando.

Elena Tablada confiesa lo que más extrañará de su abuela

En su despedida pública, la diseñadora también ha añadido lo siguiente: «Qué suerte la mía, mami, te adoro y te lo debo todo. Cómo voy a extrañar nuestras conversaciones», sentenciaba en el primer vídeo que ha compartido a través de su perfil de Instagram. Tras este vídeo, ha compartido otro en el que aparece su abuela en Havana, Cuba, siendo portada sobre una silla por Javier Ungría y otro chico más y ha escrito lo siguiente: «Y te vas como te mereces… como una reina». Puedes ver a continuación la publicación de Tablada.

La última imagen de Elena y su abuela junto a sus 4 biznietos fue publicada en las redes sociales a finales del mes de junio, recuerdo que ella tildó entonces de «momento mágico«. No se imaginó que cinco meses después tendría que despedirse para siempre de su abuela. Elena Moura ingresó por una neumonía, no obstante, ha dado positivo en COVID, según ha explicado Aurelio Manzano. El periodista, además, ha desvelado que la intención de su familia es incinerarla y que descanse junto a su marido en el panteón familiar.

Elena Tablada, muy unida a su abuela

Tal era su unión y complicidad que Elena Tablada quiso casarse en la misma iglesia, llamada San Juan de Letrán, en La Habana, en la que contrajeron matrimonio sus abuelos, Jorge Tablada y Elena, en Cuba, guiño con el que les quiso rendir homenaje. Para ella fue muy especial, tanto que no dudó en confesarse acerca de lo que había sentido al volver al lugar en el que se había dado el ‘sí, quiero’ con el hombre de su vida. «Jorge quiso que nos casáramos cuando todavía no había terminado la carrera de Medicina. Mi papá le dijo que esperara a ser licenciado, pero él no quiso y nos casamos. El choque emocional al entrar allí, no lo puedo describir. Y como la iglesia estaba llena de flores y decorada preciosa, no había ninguna diferencia con mi boda. Yo solo le pedí a Dios que Elena y Javier fueran tan felices como lo hemos sido sus abuelos», dijo entonces.