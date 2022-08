«Querida Elena, amiga querida.La presentadora mantiene un vínculo muy especial con esta joven. En mayo de 2019, con apenas 35 años, tuvo que enfrentarse al cáncer. Los médicos le detectaron un tumor maligno en el ovario . En ese momento,, autora del libro Mis ganas ganan tenía 16 años. Y unen la pelvis con metástasis en los pulmones. La joven, un ejemplo de superación y fortaleza, hizo partícipes a miles de personas de su caso a través de las redes sociales, lo que la convirtió en un ejemplo para muchos. Terminó el tratamiento y consiguió curarse, pero ensufrió una recaída y tuvo que volver a empezar. Pero sus ánimos no han decaído, y es algo que ha querido ensalzar la ex de

«Como bien explicas en tu texto, no es el lugar que más nos gusta pero aún así te diré que me habría quedado a vivir en nuestro abrazo al llegar allí. Gracias, no hay palabras para describir tu generosidad, tu CORAJE, tu bondad, tu luz y tu energía, tus ganas de estar bien pero sobre todo de que los que te rodean lo estén. Que no te gusta nada quejarte ya lo sabemos y que te sonrojas cuando te dicen cosas bonitas también», prosigue. «Así que perdón de antemano. Pero es que es de héroes sonreír cuando el corazón llora. Y ser testigo de la vuelta del brillo de tu sonrisa, el mejor de los regalos».

«Gracias por ser inspiración, maestra y faro», recuerda Sara Carbonero a su amiga en las redes sociales

«Hoy todo me huele a colonia de talco y me sabe a piruletas de corazones. Veo cebras de colores y escucho aplausos de fondo. Gracias por ser inspiración, maestra y faro para todos los que te admiramos, te adoramos y te necesitamos tanto. Gracias también por tus palabras. Escribes tan bonito como sientes. Sobre este tema sabes que faltan aún muchos capítulos por plasmar en nuevas páginas. Algunos los tenemos claros, tú ya sabes», continúa Sara Carbonero en su misiva.