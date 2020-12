La ex de Bustamante ha hecho balance sobre el 2020, el año en que se ha quedado embarazada de su segundo hijo. «Nos lo has puesto difícil de narices», detalla.

El 31 de diciembre, numerosos rostros conocidos han hecho balance de 2020. Un año marcado por la pandemia del coronavirus, los 99 días de confinamiento en casa y una elevada cifra de fallecidos por Covid-19 en España. Los últimos meses han azotado al mundo entero, incluidas las ‘celebrities’, a quienes la crisis sanitaria les ha complicado mucho la vida. Es el caso de Paula Echevarría, quien ha visto interrumpidos sus proyectos como actriz por culpa del virus que arrasa en el planeta. Sin embargo, no todo han sido penas este año. A la ex de David Bustamante, la vida le ha regalado el obsequio más bonito que se puede recibir: el de esperar un hijo.

Emocionada y sincera, la asturiana ha compartido una preciosa carta en su cuenta de Instagram para decir «adiós 2020». En ella semana que es «un año que nunca vamos a olvidar… nos lo has puesto difícil de narices, a unos más que a otros, claro está 🙏🏻😔.. pero yo siempre, de todo en la vida, me quiero quedar con la parte positiva.. y empezando porque a ninguno en la familia nos ha faltado salud, no me puedo quejar».

En su post, que viene acompañado de un montón de fotografías realizadas a lo largo de los últimos meses, la intérprete destaca: «No sé si sería intuición o casualidad pero antes de que nos cerraras todas las puertas me dio tiempo a viajar.. 🌍 He podido pasar momentos maravillosos con mi familia a pesar de todos los meses de distancia ❤

Me he reído y he disfrutado con mis amigos día tras día aunque fuera en la pantalla de un ordenador!».

Asimismo, explica que su amor por su marido, Miguel Torres, ha ido a más cada día. «Me he enamorado de la misma persona todos y cada uno de los días del año y eso, es una suerte… 👩‍❤️‍💋‍👨». Tampoco deja de lado a su pequeña Daniella, fruto de su relación con el de San Vicente de la Barquera. «He pasado con mi «pequeña» todo ese tiempo de ocio que tantas veces anhelamos pasar y hemos aprendido tanto la una de la otra! 👩‍👧

Y, como colofón, nos has traído una ilusión que hace que esperemos al 2021 con los brazos abiertos y llenos de amor… 👶🏻💙 «. Como nota final en su escrito, Paula Echevarría se muestra agradecida a su legión de fans (tiene 3,4 millones de seguidores en Instagram), a quienes dedica unas bonitas palabras «Gracias a todos vosotros porque también me habéis acompañado día a día … por todas las palabras y muestras de cariño y amor que recibo por vuestra parte, gracias de ❤».