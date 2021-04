Paula Echevarría está en plena cuenta atrás para conocer a su hijo. Todavía en casa a la espera de que su bebé quiera conocer el mundo, la actriz sigue centrada en su rutina. Una rutina que se basa en el deporte adaptado a su estado y en disfrutar de planes de lo más tranquilos. A esto se suma sus visitas al médico para conocer cómo está su pequeño en la barriguita.

Durante la última visita que ha hecho al médico, Paula ha querido grabar el sonido de los latidos del corazón de su hijo. Un impactante y precioso vídeo que ha compartido en sus redes sociales. Mostrando únicamente su cara, la actriz enseña su cara de felicidad al vivir este momento tan increíble.

«Saber que ese corazón late dentro de mi… ❤ #MiguelJr #WaitingForYou #AmorDeMami«, escribe Paula Echevarría muy sorprendida. Queda muy poco para que tanto ella como su pareja, Miguel Torres, den la bienvenida a su hijo y están viviendo con nervios los días previos a conocer la carita de su primer hijo en común.

Como no podía ser de otra manera, en el vídeo ha recibido numerosas reacciones de rostros conocidos. Todos coinciden en la sensación que les ha producido ver el vídeo y escuchar este sonido tan impresionante. «Woooww!!! 👏👏👏👏», escribe Genoveva Casanova. Otros muchos como Paloma Cuevas, Bibiana Fernández o Paz Vega han reaccionado con un emoticono de corazón.

Unas horas después de hacer público este vídeo, Paula Echevarría ha demostrado lo activa que es en las redes sociales compartiendo algunos de los ejercicios que está haciendo en el gimnasio de su casa bajo la supervisión de su entrenadora personal. A pesar de que ya está a pocos días de dar a luz, la actriz prefiere seguir cumpliendo con estos ejercicios que le activan la circulación.

Mucho se ha hablado en redes sociales de cómo está pasando Paula Echevarría la recta final de su embarazo. A pesar de que ella continúa haciendo deporte, vigilado por una entrenadora personal especializada en embarazos, la actriz está ya muy hinchada. «Ahora mismo se puede decir que «tengo mucha cara», bromeaba, enseñando sin tapujos que está «hinchadita a más no poder«.

Después de leer el aluvión de comentarios, Paula no ha tenido reparos a la hora de desvelar cuántos kilos ha engordado durante el embarazo. «Es lo que tiene plantarse 25 kilos en nueve meses, no hay relleno ni botox que lo mejore». De este modo ha detallado por primera vez a cuánto ascienden los kilos que ha ganado durante los meses de gestación.

«Me queda nada y menos«, ha confirmado, la intérprete, quien a sus 43 años espera con mucha ilusión la llegada de su segundo hijo, fruto de su relación con el exfutbolista Miguel Torres. En una reciente entrevista a la revista ‘InStyle’, la ex de David Bustamante ha reconocido que «acepto que soy una embarazada que engorda, estoy tremenda». Y es que a pesar de lo mucho que se ha cuidado a lo largo de los últimos meses, «haga lo que haga», le resulta complicado mantener la línea. «Hay mujeres que no, que se quedan como un hueso de aceituna, y yo no soy así», detallaba.