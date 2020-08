María Pombo ha podido ya conocer la carita de su bebé en la conocida ecografía 3D y no pudo esconder su sorpresa al ver que se parece muchísimo a su marido, Pablo Castellano.

María Pombo no puede estar más emocionada. Ha pasado unas semanas en Mallorca acompañada de su familia y amigos para desconectar de los meses tan intensos que han pasado. No solo han estado confinados como el resto de los españoles, sino que justo en la cuarentena se enteraba de que sufría mielitis y le confirmaron lo que ella ya se imaginaba: padecía esclerosis múltiple.

Un duro golpe que María Pombo desveló a sus seguidores. Sin embargo, se mostraba positiva y con fuerzas para sacar lo bueno. Y poco después, la ‘influencer’ se enteraba de la mejor de las noticias: estaba esperando a su primer hijo, fruto de su matrimonio con el empresario Pablo Castellano.

Aunque durante sus vacaciones no ha podido ir al médico para ver cómo estaba avanzando su embarazo, en alguna ocasión María Pombo ha desvelado a sus seguidores que necesitaba saber cómo estaba su bebé. Y dicho y hecho. Nada más aterrizar en Madrid, la pareja ha acudido a ver al médico e incluso han podido hacerse ya la esperada ecografía 3D, donde ya puedes ver la carita del bebé.

La emoción era máxima. Pablo ha sido el encargado de mostrar el momento en el que tanto él como María conocía la carita del pequeño Martín. La ‘influencer’, muy sorprendida, no podía evitar su sorpresa al ver que es igual que su marido. «Acabamos de salir y os juro que ha sido lo más heavy de mi vida. Le hemos podido ver la carita y es un canteo lo que se parece a Pablo», empezaba diciendo entre risas.

Pablo, muy emocionado, ha compartido el momento de ver a su bebé

«Nos han dicho que está fenomenal, que el peso y el tamaño corresponde a un poco más de lo que estás de embarazo, de una semana y dos días más. Puede ser que se adelante un poco, veremos a ver si es del año 2020 o 2021… Y nada más, que estamos muy felices. Es un respiro que te digan que está todo bien», aseguraba María tras visitar al médico.

Una barriguita de embarazada que poco a poco va creciendo

María Pombo aún está de pocos meses de embarazo, pero ella ya empieza a notar la barriguita. Eso sí, todavía no es una barriguita muy gordita y hay veces que se le ve más que otras. Ella misma bromeaba sobre esto en una de sus publicaciones de Instagram de sus vacaciones en las islas Baleares. «Un día parece que he comido de más y al otro estoy a punto de dar a luz 😂», escribía junto a unas imágenes en las que le vemos presumir de barriguita de embarazada.

Una gran noticia tras confirmarle que padece esclerosis múltiple

La joven confesó hace ya unas semanas que había sentido ciertos síntomas que le hicieron pensar que tenía esclerosis múltiple, al igual que su madre, un diagnóstico que le confirmaron los médicos días después. Sin embargo, María ha querido mostrarse positiva ante este golpe.

A principios de julio, María Pombo explicaba públicamente que había comenzado un tratamiento para sufrir menos dolores y este es completamente compatible con su embarazo. «Muy contenta porque creía que me iba a doler muchísimo. Iba atacada, encima el aparato con el que me tenía que poner la inyección es gigante… pero luego la aguja era súper finita y ni me he enterado… Y eso que yo soy súper exagerada con los dolores. Estoy muy feliz«, comenzaba diciendo la ‘influencer’.