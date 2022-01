Hace una semana, la audiencia de ‘Viva la vida’ se vio sorprendida por la inesperada ausencia de Emma García. Sin entrar en muchos detalles, desde el programa se confirmó que se debía a motivos de salud. Por fin, la presentadora ha reaparecido y ha señalado que su desaparición ha sido como consecuencia a un positivo en covid. «¡¡Después de siete días confinada, vuelvo con muchas ganas y con mucha alegría amig@s!!! ¡¡¡Gracias por vuestro cariño!!!», ha señalado emocionada en redes.

Una noticia que ha dado con enorme alegría a todos sus seguidores compartiendo esta imagen en la que se encuentra dispuesta a entrar a las instalaciones de Mediaset. Su fiel séquito de fans, cerca de 500 mil, no han podido más que aplaudir que la de Ordizia ya se encuentra al cien por cien para estar de nuevo frente a los focos. El fin de semana pasado fue sustituida por Sandra Barneda quien cogió el testigo del magacín de fin de semana de Telecinco. «Te echamos de menos, tanto nosotros como todo el equipo, recupérate pronto. Que te pongas buena pronto», le decía la catalana sin entrar en más detalles de lo que le ocurría. Makoke también le mandaba un mensaje de ánimo. «Relaja y descansa», añadía.

Un segundo contagio

Se trata de la segunda vez que Emma García, de 48 años, tiene que confinarse debido a un positivo. La primera fue a finales del fatídico año en el que comenzó la pandemia, 2020. A su regreso al programa se mostró muy emocionada y casi sin poder contener las lágrimas dijo lo siguiente: «Vengo sensible por todo el cariño que me habéis dado. Todo ha ido fenomenal». También dedicó unas tiernas palabras dedicadas a su madre: «Me han cuidado fenomenal como tú lo hubieses hecho, ama». Además, tuvo un mensaje de cariño dirigido a su sustituta, Sandra Barneda. «Quiero mandar un beso muy fuerte a mi compañera Sandra Barneda por su profesionalidad y el cariño que ha mostrado hacia a mí. Gracias, gracias y gracias».

El 20 de noviembre de 2020, Emma García compartió en redes que había dado positivo en Covid-19. «Tengo que comunicaros que este fin de semana no podré estar con vosotr@s. Tengo covid. Estoy sin síntomas y recibiendo muchísimo cariño que es la mejor medicina». Diez días después volvió con fuerza y muchas ganas al trabajo. «Gracias, gracias y gracias por vuestro inmenso cariño. No sé cómo expresaros mi gratitud. Estoy abrumada y emocionada. Ojalá estas palabras os lleguen de la misma manera que vuestros mensajes, públicos y privados, me han llegado a mí. Estoy feliz de reencontrarme con vosotros. Cambio cojín por programa con fuerza, con ánimo y con mucho humor».