La presentadora de ‘Viva la vida’ no es muy de mostrar su día a día fuera de la televisión, pero ahora se atreve a compartir el plan más arriesgado que ha hecho en su vida.

Emma García no deja de sorprendernos. Es una de las presentadoras de televisión más conocidas. Desde que presenta ‘Viva la vida’ no puede estar más feliz, ya que le ha permitido conocer a personas maravillosas, con las que trabaja cada fin de semana. Aunque no puede disfrutar de los fines de semana en casa, Emma no duda en aprovechar los días entre semana para desconectar. Y parece estar ya más que acostumbrada.

No es muy dada a compartir aspectos personales de su vida en las redes sociales, pero lo cierto es que ha cambiado esta tendencia en los últimos meses. Y es que durante el confinamiento ya mostró una de sus habilidades y ahora se ha atrevido, incluso, a compartir los planes más arriesgados que ha hecho.

«Acalla el ruido exterior…❤️ #Miércoles #DisfrutaDeEstaTarde #Recuerdos #Helicóptero #ElSilemcioTieneSuLenguaje #ViveLaVida #EscuchaParaAprender #SePrudenteParaSerLibre #SeguimosEnLaRed«, escribía junto a una instantánea con la que recordaba el día que se subió a un helicóptero. La vemos con una sonrisa nerviosa pero orgullosa de haberse atrevido con este planazo.

Este ha sido uno de los planes más arriesgados de su vida

Emma García emplea las redes sociales para compartir los looks que elige para acudir a la televisión la mayoría de las veces. Sin embargo, poco a poco ha ido viendo como el número de sus seguidores aumentaba hasta los más de 439.000, lo que ha cambiado su perspectiva y su manera de ver estas plataformas.

Tanto es así que, aunque no siempre, Emma publico ciertos aspectos de vida cuando no esté en el trabajo. Esto pasa por compartir algunos ratitos que pasa con su hija, con sus amigos e incluso con su mascota. Aprovechando que tiene los días de entre semana libres, sale con su perrito a pasear para desconectar de la rutina.

Para ella pasear con su perrito es un momento de placer. Aunque ya empieza a hacer más frío en Madrid, Emma García coge ropa de abrigo y se anima a disfrutar de paseos nocturnos: «¡¡¡Momentos de placer!!!❤️💜. #BuenasNoches #ArgiYYo #Paseando #MiMomento #SonrisasEspontáneas #Juntas #EllaYYo #Instantes #Vida #SePrudenteParaSerLibre #SeguimosEnLaRed».

Le encanta también pasear con su perrito, Argi

Nos ha sorprendido con declaraciones sobre su marido

La presentadora de ‘Viva la vida’ no es muy dada a contar aspectos de su vida personal y en familia. Pero en esta ocasión ha querido hacer una excepción. Ha sido en su propio programa cuando estaban hablando de la pedida de matrimonio de Asraf Beno a Chabelita Pantoja después de que la hija de la tonadillera se lo insinuara en multitud de ocasiones y hablaran de planes de boda.

Al contrario de lo que muchos piensan, fue la propia Emma García quien le pidió matrimonio a su novio por aquel entonces, Aitor. Sin grandes florituras, la presentadora ha explicado que fue ella misma quien lo hizo y además fue en un momento en el que estaban los dos porque la presentadora quería que fuera algo íntimo y personal para ellos por lo que no fue con nadie como testigo. Y lo más llamativo de todo fue el lugar donde quiso hacerlo: en la cama.

Sí, la vasca ha contado con toda la naturalidad del mundo que fue durante un momento en el que estaban en la cama cuando decidió hacerle le pregunta del millón: «¿Nos casamos?», le preguntó Emma de repente. «Fue muy poco romántico», comenzaba diciendo la presentadora bajo la atenta mirada de sus seguidores. «Fue una conversación de cariño» y después le hacía la pregunta: «Cariño, ¿nos casamos?«. Una conversación de lo más natural y sin puestas en escena.