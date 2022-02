Han pasado 20 años desde que Emma García se enfrentase por primera vez a la audiencia de Telecinco. A partir de entonces se ha convertido en un rostro indispensable de la cadena donde arrancó su andadura de la mano de ‘A tu lado’. Un primer programa al que le han seguido otros muchos. La guipuzcoana guarda un especial recuerdo de algunos de ellos, aunque existe uno que no volvería a presentar.

«No quiero volver a ese programa», ha afirmado rotunda cuando Luis Rollán le ha recordado que aún hoy muchos espectadores continúan teniendo cierta nostalgia por ‘El juego de tu vida’. La presentadora ha indicado que son bastantes los que actualmente le preguntan por aquella etapa televisiva que no recuperaría. Un concurso que presentó en 2008, la versión española de The Moment of Truth, donde el participante debía contestar distintas preguntas de su intimidad y un polígrafo determinaba si decía la verdad. «Siempre lo digo: ahí desarrollé una gran psicología. Antes de saber si era verdad o mentira, veía sus gestos y ya lo sabía. Cuando ya acertaba todo, me aburrí y quería empezar otra cosa», ha contado.

El programa favorito de Emma García

Si existe un espacio que haya sido especial en su trayectoria profesional ese es, sin duda, ‘A tu lado’. «Para mí fue muy importante porque fueron cinco años y medio a diario. No paraba y no me daba tiempo a pensar», ha señalado este mismo domingo cuando sus compañeros le han sorprendido recordándole este aniversario en la cadena. «Me pasaron tantas cosas, entre ellas, dar a luz. Cosas muy importantes en mi vida», ha afirmado con cierta nostalgia de aquella primera etapa en Telecinco.

También conserva con mucho cariño su paso por ‘Mujeres y hombres y viceversa’. «Yo disfruté muchísimo. Estuve diez años casi en las escaleras y lo guardo con mucho cariño. Fue divertidísimo. Estar allí presentando en las escaleras era como estar en la calle realmente. Estás de otra manera viviendo el programa y, sobre todo, con el público», ha reconocido.

Por último, ha destacado ‘Viva la vida’. «Llegué en un momento de mi vida personal y profesional maravilloso. Es verdad que con la base que llevas y las ganas de aprender, disfruto y eso se nota», ha explicado sobre el magacín que presente los fines de semana. Durante estas dos décadas delante de los focos ha confesado haber vivido muchos momentos totalmente surrealistas. «Recuerdo en ‘A tu lado’ que viví unos cuantos. Los programas cuando son largos dan pie a ello».

Sus compañeros de televisión han sorprendido a Emma García transformando el pasillo de las estrellas de Mediaset. Esta vez estaba totalmente dedicado a ella con retratos de cada uno de los espacios que ha presentado en estos últimos 20 años. «¡Cómo pasa el tiempo!», ha exclamado visiblemente emocionada. «Gracias, muchas gracias por darme la oportunidad de seguir aprendiendo y aprendiendo. Vine con 28 y 49 voy a cumplir», ha afirmado la guipuzcoana.