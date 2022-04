Ana María Aldón se ha convertido en la protagonista indiscutible de la crónica sociales después de que varias semanas atrás confesara que su relación con José Ortega Cano está pasando por un bache. Días después de su grito desesperado, la colaboradora de ‘Viva la vida‘ ha reconocido que se ha sentido menospreciada por su marido y su familia. Una actitud que ha llamado la atención no solo de sus compañeros de programa, sino también de Emma García. Sin ningún tipo de filtro, la presentadora del espacio de Telecinco ha criticado la actitud de la diseñadora de moda.

Emma García no ha entiendo el motivo que le ha llevado a Ana María Aldón ha hablar de su vida privada a golpe de exclusiva y no abrirse en ‘Viva la vida’. Un cambio de actitud que no ha dudado en criticar después de que la mujer de José Ortega Cano abandonara el programa de Telecinco el fin de semana pasada porque le costaba hablar de ciertos temas. «Si te cuesta hablar de un tema en plató, te cuesta en una revista. Me extraña que aquí esté hablando con mucho respeto y pudor y luego dé en la entrevista esos titulares tan contundentes», analizaba la presentadora.

Una criticada actitud de la que todos han querido hablar largo y tendido en el programa de Mediaset. «Me la creía pero ahora no me la voy a creer. Ana María para mí será un personaje», explicaba Pilar Vidal. «Me he llegado a plantear si no he hecho bien mi trabajo porque he priorizado mis sentimientos«, aseguraba Isabel Rábago. Por su parte, aunque ella está empeñada en negarlo, Diego Arrabal ha dejado caer que Ana María Aldón sí ha hablado de los problemas que atraviesa en su matrimonio fuera de las cámaras.

Después de esto, Emma García ha ido a recibir a Ana María Aldón y esta última le ha echado en cara a la presentadora la fría bienvenida que le ha dado. «Disimular no se me da bien», indicaba la presentadora dejando constancia que estaba disgustada con la actitud que tenía la colaboradora. Finalmente, Emma García ha vuelto a insistir en que tiene la sensación de que no está siendo sincera con los espectadores: «No quiero que me des detalles que tú no quieras. Me da la sensación de que tú dices que estás bien, pero no lo estás«.

Ana María Aldón no va a estar más tiempo callada

Ana María Aldón ha confesado este fin de semana que se ha sentido menospreciada en algunas ocasiones por su marido. Con el semblante serio y visiblemente nerviosa, la diseñadora de moda reconoce que está cansada de que nadie sea capaz de empatizar con ella y ponerse en su lugar. Además, ha confesado que el diestro aún no ha dado el paso al frente de salir en su defensa, tal y como ella misma le pidió semanas atrás. «Yo dije que esperaba una defensa de mi marido, la defensa no aparece. Ya era momento de defenderme. Yo le pedí a mi marido que nos levantáramos. Si él no se levanta, yo también me voy a caer. Tenemos un niño de 9 años. Tengo un matrimonio sólido y fuerte», admite.

Ana María Aldón también ha vuelto a sembrar la duda sobre la realidad de su matrimonio y ha hecho hincapié en que no se mete en las cosas que hace su marido: «No estoy al tanto de lo que hace, él se levanta y hace sus cosas. Yo me levanto y hago mis cosas». La colaboradora insiste en que tanto ella como el diestro son muy diferentes y tienen caracteres diferentes. «Él es una persona muy pausada, resta importancia a todas las cosas negativas. Necesita tener una serenidad. Ha llegado un momento en el que me he hartado mucho, ahora que me encuentro fuerte es el momento de decir: ‘ya basta’. Él no quiere una guerra, he estado diez años callada, ya basta«