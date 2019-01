7 Begoña Gómez

La mujer del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, también acudió a despedirse del diseñador a pesar de que no le conocía en persona. “Don Elio nos ha iluminado durante décadas y que nos siga iluminando en la moda española. No he tenido la oportunidad de conocerlo en persona, sí su obra y es ‘el maestro’, con mayúsculas”, sentenció.