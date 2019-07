Elia Galera aún no ha superado la traición de su ex, Iván Sánchez

Elia Galera e Iván Sánchez protagonizaron hace dos años uno de los divorcios más mediáticos que, por si no fuera suficiente, no solo supuso un escándalo en España, sino también al otro lado del charco. La pareja de actores formaba uno de los matrimonios más estables de nuestro país, después de más de 10 años de relación en la que parecía una eterna luna de miel.

Sin embargo, el trabajo hizo que Iván Sánchez hiciese las maletas y se instalase en México, donde encontró de nuevo el amor y también el sexo, ya que su divorcio se produjo después de que se publicasen unas imágenes del actor junta su compañera de trabajo en una playa fundiendo sus cuerpos al sol. Ahora, la relación de Elia Galera con su ex es buena, pero esto no ha hecho que el dolor que provocó su traición siga atenazando sus sentimientos.

Ahora, Elia Galera ve la vida con otros ojos y entiende el amor desde otra perspectiva, de quien ha comprendido que las películas de amor han hecho mucho daño al común de los mortales. Por el momento no quiere embarcarse en una nueva relación y asegura que ya no apuesta por el amor porque “sale caro”. Por ahora, tener una nueva pareja sentimental no entra en sus planes, las heridas del corazón tardan en curar y a veces la soledad es la mejor cura.

Pese a ello, se le ha relacionado con Curi Gallardo, quien fuese novio de Chenoa, aunque ella asegura que son tan solo amigos, aunque los rumores sean recurrentes: "Curi es amigo mío, formamos parte del mismo grupo de amigos. No tengo pareja", mantiene.