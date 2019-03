Elena Tablada reprocha la actitud de David Bisbal: ‘Me da vergüenza’

2 Bisbal contra el comportamiento de Elena

“Sí me gustaría aclarar una cosa muy importante, cuando la madre de mi hija va a una televisión a hablar de este tipo de cosas, que no deberían hablarse porque son temas de menores, es porque yo previamente he tratado de convencerla para hablar con ella para que proteja la intimidad de su hija”, dijo respecto al paso de la madrileña por un plató de Mediaset.