Elena Tablada responde a Javier Ungría: "No veo que esté tan callado"

Elena Tablada está viviendo una etapa de muchos cambios. Está centrada en su vida y en cuidar a sus hijas, pero ahora tiene que lidiar con las últimas declaraciones de su exmarido, Javier Ungría, que ha negado de manera rotunda las supuesta infidelidades. Es que entre estrategia y las contestaciones y todo, parece que esto es un juego y esto no es un juego. Esto es la vida real". La diseñadora se muestra tranquila ante su inminente juicio contra el padre de su hija pequeña: "Bueno, si está preparado para todo pues fenomenal. Esto no es ni una lucha, ni es una estrategia, esto no es un juego ni es una batalla, esto es la vida real. Estaos hablando de una personita, ¿no?". En cuanto a las declaraciones de su exmarido en las que afirma que el silencio le está perjudicando: "Pues yo no veo que tenga tanto silencio si cada vez que digo algo contesta".

Vídeo: EUROPA PRESS.