No están siendo días fáciles para la familia de Elena Tablada. Y no únicamente por la batalla legal a la que la diseñadora se enfrenta con su ex, David Bisbal, y en la que todo el clan está envuelto y ha salido a la palestra para hablar de esta polémica. Hay más. El marido de la madre de Elena Tablada ha tenido que pasar los tres últimos meses en el hospital. ¿Qué ha pasado?

11 El clan Tablada está pasando momentos difíciles En agosto, os contábamos la noticia en exclusiva de que el marido de Elena Tablada madre, Javier Iturrioz, había sufrido una grave caída por las escaleras que le ha mantenido en el hospital durante tres largos meses. David Bisbal: nueva victoria ante Elena Tablada por asuntos económicos

Las dos crisis de imagen de David Bisbal tienen nombre de mujer 10 La madre de Elena Tablada nos contó qué había pasado Un momento complicado para la familia, que ha tenido que ver cómo un familiar ha sufrido un grave accidente. Al padrastro de Tablada le habían detectado varios coágulos en la cabeza a raíz de este accidente, según nos contó la propia madre de Elena Tablada. Pero, ¿cómo se encuentra ahora? 9 Javier continúa ingresado en el hospital Según ha adelantado Jaleos, la recuperación está siendo más lenta de lo que se esperaba en un primer momento y le ha obligado a estar en el hospital ingresado durante tres largos meses, que se han convertido en una pesadilla para el clan Tablada. Esta aparatosa caída, que tuvo lugar en agosto, está siendo una gran angustia para todos ellos. 8 Desde hace tres meses se encuentra hospitalizado Y es que tres meses días después, Javier todavía sigue ingresado en el hospital madrileño de La Paz, donde fue trasladado tras sufrir un accidente en casa. Por aquel entonces, Elena Tablada madre habló en exclusiva con SEMANA y nos dio el diagnóstico: «Tiene cuatro coágulos en la cabeza, pero se va recuperando, ya está mucho mejor», explicó por aquel entonces. 7 La familia no pierde la esperanza A pesar de que la recuperación está siendo más lenta de lo que se pensaba en un primer momento, la familia no pierde ni la esperanza ni la ilusión en que el prestigioso diseñador se recupere y pueda recibir el alta hospitalaria. Aún así, prefieren andarse con pies de plomo a la hora de hablar sobre el estado de salud de Javier. 6 Además, la batalla legal con Bisbal Mientras tanto, Elena Tablada madre también está volcada en su hija Elena, que también está pasando un momento difícil por la batalla legal a la que se enfrenta desde hace más de un año con el cantante David Bisbal. 5 El movimiento definitivo del almeriense De hecho, después de que Elena Tablada perdiera la última batalla judicial por el tema de las fotografías, el cantante le envió la carta definitiva en la que le pedía a la diseñadora que rectificara en público.Según este escrito que David le ha hecho llegar a su expareja, esas acusaciones “son falsas y constituyen un delito que no estoy dispuesto a pasar”, indica el cantante. 4 Bisbal pide que rectifique públicamente De hecho, pide que “rectifique públicamente”; de lo contrario, le recuerda que se reserva “las acciones legales, civiles y penales que nos amparan en defensa de los derechos que han sido vulnerados”. 3 Otro juicio por temas económicos Pero la cosa no quedó ahí. Después de todo esto, el almeriense se enfrentó a otro juicio donde se enfrentaron, en esta ocasión, por motivos económicos. En esta ocasión, el artista volvió a salir ganador de esta batalla. 2 Su hermana pequeña, Naele, embarazada Todo esto está haciendo que estos meses sean los más complicados para la familia Tablada. Y es que a pesar de la feliz noticia que recibieron hace escasas unas semanas cuando la hermana de Elena, Naele, anunció que estaba embaraza de su primer hijo, fruto de su matrimonio con Adrián Chamorro, con quien contrajeron matrimonio en junio de 2019. 1 El clan Tablada, preocupado Una feliz noticia que se ha visto empañada por los últimos acontecimientos. Tanto por las batallas legales de Elena Tablada como por el estado de salud de Javier, el padrastro de la diseñadora y con quien guarda muy buena relación.