1 Las primeras declaraciones de Elena Tablada

“No entiendo su postura. Dice que es para proteger a Ella. ¿Protegerla de qué? ¿De mí?¿Qué hago? ¿Obviar a mi hija? ¿Como si no existiera? Si no hago daño a nadie…”, se cuestionaba la diseñadora. “No tiene mucho sentido que me demande por subir fotos de mi hija cuando David y su pareja también lo han hecho“, fueron las palabras de Elena Tablada, tal y como desveló Paloma Barrientos.