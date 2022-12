Elena Huelva ha conseguido el alta hospitalaria después de vivir una delicada etapa de salud que la obligaba a ingresar en el hospital. Tras estabilizarla, los médicos han tomado la decisión de mandarla a casa con oxígeno y ella no puede estar más feliz de poder descansar en su cama. Aprovechando el domingo, la joven no ha dudado en montar el árbol de Navidad junto a su familia: «Por fin estamos poniendo la Navidad. Adoro», escribía hace apenas unas horas.

Ha sido un día de lo más increíble para ella. Elena ha podido estar con su familia montando el árbol de Navidad en la casa familiar. Su hermana Emi, que es la persona de la que pocas veces se separa, era la encargada de buscar el árbol y de llevarlo al salón. Elena, que necesita estar sentada para no cansarse demasiado, la miraba con orgullo. Y es que no podía estar más feliz de estar en el salón de su casa, con la chimenea puesta, y viendo cómo su hermana montaba el árbol: «Le falta la estrella, pero…», decía con emoción.

Elena Huelva ya tiene decorada su casa de Navidad

No hay nada que le haga más feliz que poder estar con su familia en casa. Elena recibió hace unos días el alta hospitalaria y desde la cama de su casa, hablaba emocionada de todo el cariño que había recibido: «Solo puedo daros gracias por todo el cariño que he estado recibiendo, siempre pero estos días sobre todo», empezaba diciendo muy agradecida.

No olvida lo que ha vivido en los últimos días. Hay que recordar que le habían diagnosticado una enfermedad en la tráquea, lo que ha preocupado mucho a la joven y a toda su familia: «Han sido días muy duros, yo ya pensaba que los más duros los podría haber pasado pero siempre se superan… Jajaja. Siguen siendo días duros pero al menos ya estoy en casa, rodeada de mi familia y mis seres queridos, con el amor siempre por delante», ha continuado explicando.

Está en casa, aunque necesita oxígeno para el día a día

Pero este alta ha venido con condiciones. Y es que Elena necesita oxígeno y el equipo médico ha puesto a su disposición una bomba en casa para hacer su día a día más cómodo: «Me tienen oxígeno en casa para que yo esté lo mejor posible, con el dolor controlado y lo más importante en mi casita, que qué ganas tenía de estar en mi cama, en el salón, con mi perrita también. ♥️».

Y termina haciendo un apunte sobre todo lo que ha aprendido en estos cuatro años de lucha contra el cáncer: «Ya lo dije pero yo ya he ganado, mis ganas ganan y así será siempre. Solo quiero que sigamos luchando por la investigación y la inversión en esta enfermedad tan terrible como el cáncer, el sarcoma de ewing que es el que sufro desde hace cuatro años. Seguimos, siempre,✨ ~ᴍɪs ɢᴀɴᴀs ɢᴀɴᴀɴ~», terminaba diciendo.

Una etapa muy complicada

A sus 20 años, lleva cuatro años luchando contra el cáncer y hace unos días hacía público que su estado de salud había empeorado. Después de unos días complicados, la joven anunciaba que le habían descubierto una enfermedad en la tráquea. «Es muy peligroso, porque como sabéis es por donde respiramos y bueno, no hace falta que diga mucho más. Quiero dejar claro que yo ya he ganado, que mis ganas han ganado por todo el amor y las personas que tengo a mi lado. Pase lo que pase yo ya he ganado, y sé que mi vida no será en vano porque he luchado, he conseguido lo que quiero«, aseguraba. «Quiero que siempre recordéis la frase de ‘Mis ganas ganan’ para todo, que no hace falta ganar para saber que ya hemos ganado. Porque al final la vida se trata de vivir y de llevarte los recuerdos y las personas, y yo me llevo muchos, muchos recuerdos buenos con personas maravillosas y muchísimas cosas más. Quería agradeceros todo el amor que siempre me habéis dado, que nos vamos a seguir viendo, que os quiero. Y que mis ganas ganan, siempre«, finalizaba.