Lolita Flores y su hija, Elena Furiase, preparan fiestón para reencontrarse con toda la familia y amigos y brindar por la buena nueva tras la llegada al mundo de la segunda hija de la actriz, la pequeña Nala, fruto de su relación con Gonzalo Sierra. Como no podría ser de otra manera, la pareja está organizando el bautizo de su retoño. Un evento que se les ha resistido y es que su intención era bendecir a su pequeña antes, pero han tenido que esperar por cuestiones de agenda, dada la imposibilidad de conciliar los diversos compromisos profesionales de todos los miembros de la familia, pues el deseo era que nadie faltase y que todos pudiesen compartir un momento tan feliz como este. Al final, han encontrado fecha y lugar donde su segunda hija Nala recibirá las aguas bautismales.

La segunda nieta de Lolita Flores tiene una cita con todos sus seres queridos el próximo 26 de noviembre, como así han adelantado desde ‘Vanitatis’. El telón de fondo quizá no es el que más ilusión les hacía a los padres, porque Elena Furiase y Gonzalo Sierra preferían convocar a los suyos en un enclave con mayor significado para ellos -por ejemplo Vejer de la Frontera, el hermoso y blanco pueblo gaditano donde se dieron el sí quiero el pasado 18 de septiembre de 2021-, aunque al final han optado por la vía más práctica y, facilitando las cosas a todos, al final el bautizo tendrá lugar en Madrid, concretamente en La Moraleja.

Para Elena Furiase y su chico ha primado la idea de juntar a sus familiares y seres queridos en un mismo rincón para celebrar su felicidad, que el lugar mismo en el que el bautizo se celebrará. Lo mismo le sucede a Lolita Flores, que parece estar representando el mejor papel que la vida le ha brindado, el de abuela. La artista ha encontrado en sus nietos su gran debilidad y su motor de vida una vez que ha visto que sus hijos se han hecho mayores y ya caminan por su cuenta sin necesitarla a cada paso que dan. Ahora se ha centrado en mimar y consentir a sus nietos, como ha demostrado en muchas ocasiones con el primero, Noah, y como también piensa hacer con la segunda, Nala.

Tanto es así, que Lolita Flores ha reconocido que hay cosas que sus hijos siempre han tenido prohibido y que ahora su nieto Noah, de cuatro años, tiene toda la licencia de hacer. Así lo habló con especial orgullo a María Casado en su programa de TVE: “A mis hijos, a Guillermo y a Elena, no les dejaba entrar en el salón. Era en la cocina o en la salita, en el salón elegante no. En cambio, mi nieto llega con un helado de chocolate, se sienta en el sillón blanco, me lo mancha y le digo ‘no pasa nada, se lava, tiene funda’. Tengo en el salón una esquina con todos sus juguetes. Y luego tengo un armario en el salón que en vez de guardar abrigos tengo todos los juguetes de Noah”, dice la orgullosa abuela, que el próximo 26 de noviembre se le caerá la baba al ver cómo su nieta Nala tiene su primer contacto con la fe cristiana mediante el bautizo que reunirá a toda la familia en lo que se espera que será un fiestón.