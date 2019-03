Aunque un cambio de look no siempre responde a una causa concreta, creemos que en el caso de Melani Olivares sí. La actriz, tras haber sufrido una reciente separación, ha decidido optar por un corte de pelo radical e innovador. Entre esta nueva etapa en la que se encuentra y los nuevos proyectos que tiene en mente, no nos sorprende que la actriz quiera experimentar un pequeño cambio de imagen.

Vídeo: Melani Olivares explica cómo es su vida tras el divorcio