El plan de Rafa Nadal para su despedida de soltero: un viaje de amigos por Cerdeña y Ruta 66

3 Enfadado tras la filtración de su boda

El tenista se mostró muy enfadado con la filtración del enlace. “No voy a contar nada, ya me ha molestado bastante que saliera en prensa. Nunca informo de nada de esto y no lo voy a hacer ahora. Quieres preguntarme sobre la boda, ¿verdad? Entiendo que hagáis vuestro trabajo, pero no voy a decir nada”, explicaba el tenista.