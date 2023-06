El mensaje de Susanna Griso a Jorge Javier Vázquez

Susanna Griso y Jorge Javier Vázquez son viejos conocidos. Así lo recordaba la presentadora en la fiesta de verano de 'Espejo público'. Además, aprovechaba la ocasión para mandarle unas cálidas palabras en un momento delicado de su vida. "Le deseo lo mejor. Quiero pensar que esa retirada le va a servir para producir muchas cosas". Dale al play y escucha sus declaraciones.

Vídeo: Europa Press

El de Badalona mandó recientemente un mensaje de despedida a través de sus redes sociales. "Necesito parar para cuidarme. Para preguntarme qué quiero. Si lo tengo claro. Si como no lo sé, mejor espero. En estos momentos, volver es lo último en lo que pienso aunque a lo mejor sea lo que más me apetezca mañana. No lo sé. Así que por ahora solo puedo decir 'Hasta siempre'". Un post publicado unos días después de que Mediaset anunciara su baja médica.