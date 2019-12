La de Alejandro Sanz es una de las las voces españolas más escuchadas alrededor del mundo y siguiendo esta premisa la Cumbre del clima que se está celebrando en Madrid desde hace unos días ha contado con el artista para la apertura de la jornada de hoy.

A las 8 de la mañana estaba citado el de ‘Corazón partío’, que con un traje de chaqueta gris, camiseta negra y gafas de ver se ha subido al estrado del auditorio para pronunciar un discurso que, a falta de melodía, ha estado cargado de frases tan duras como llenas de poesía.

«Todos somos parte de la solución. Por ello, mi forma de enfrentar este momento histórico es desde la necesidad que nos unamos ante una situación que, personalmente, me aterra porque estamos al límite del punto de no retorno. Realmente quiero confiar en nosotros y quiero creer que llegaremos a tiempo para revertir el cambio climático. Pero, por otro lado, me doy cuenta de que estamos ante la última oportunidad de hacer realidad este cambio. A mí me gustaría que dejáramos de enfrentarnos unos a otros, de acusarnos de la responsabilidad. Esto no es una cuestión de color político o de si tú, si yo o si aquel, esto es una cuestión de salvar nuestra casa. ‘A veces sueña con tu alegría, mi melodía, a veces sueña el planeta que le queremos’. Permítanme que cuando hable de mi planeta se me escapen al menos dos versos.»