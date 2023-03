El llanto desconsolado de Terelu Campos en pleno directo

Terelu Campos se ha roto y no ha podido evitar las lágrimas tras ser la encargada de transmitir a la audiencia la muerte de Laura Valenzuela.

Terelu Campos estaba al frente de 'Sálvame' y ha comunicado una noticia que le ha roto el corazón. Laura Valenzuela ha fallecido a los 92 años. Por ella siente un gran cariño y está muy unida a su hija Lara Dibildos, por lo que el dolor era visiblemente notable. La voz se le cortaba y no ha podido evitar las lágrimas en ese momento. Conocía de primera mano cómo estaba gracias al contacto que mantienen pero ha sido un desenlace que no quería nadie. "Me cuesta mucho. Una madre es una madre, tenga la edad que tenga", explicaba muy emocionada. Por su amiga siente devoción y desvelaba que "ha pasado por momentos muy difíciles en los que ha sufrido como hija porque, al final, ver el deterioro...".

Es injusto lo que estaba sucediendo, por lo que ella sabía Laura ya había comprendido que era "el momento de retirarse, de estar tranquila y de disfrutar de sus nietos a los que adora". Lara Dibildos, ante todo esto entendió que "la mejor manera de cuidarla era irse con ella, hacer de una vivienda dos viviendas y la estaba cuidando hasta el final". Hace días pudo hablar con ella, ver cómo se encontraba y saber que estaba afrontando un tratamiento médico. Después de intentar serenarse recibía un mensaje muy especial quizás ante la posibilidad de estar viéndola en ese momento. Su amiga quiso que la presentadora supiese por ella misma cómo se sentía ante el momento por el que estaba pasando. "He recibido un mensaje donde me dice que ya descansa tranquila", exponía muy consternada.

La amistad de Terelu Campos y Lara Dibildos se remonta hace más ya de 20 años. Juntas han vivido momentos inolvidables y se siente muy afortunada por todo ello. Junto a Laura Valenzuela, por la que derramaba sus lágrimas, crearon momentos que siempre tendrá en su memoria. Ella misma enseñaba a cámara una fotografía suya posando en un viaje a Menorca con una prueba de embarazo positiva. Con mucho cariño narraba como, junto a su amiga, se había enterado de que estaba embarazada y cómo lo vivieron en ese momento. Comenzaba añorando la pareja que formaban la presentadora y el productor José Luis Dibildos. "Fíjate si he vivido cosas con Lara...Hace muy poquito me mandó esta foto donde estoy con el bañador", recordaba. Seguro se convertirá en uno de los apoyos de su amiga en cuanto tenga la ocasión y termine de presentar el programa.

Laura Valenzuela, una presentadora todoterreno

Está siendo un momento agridulce para todos. Hace tan solo unos días la actriz celebraba el 16 cumpleaños de su hijo deseando seguro que esa imagen se volviera a repetir pronto. Lara Dibildos no se ha separado ni un solo segundo de su madre, que permanecía ingresada en el hospital La Princesa en Madrid donde, finalmente, ha fallecido. En la última etapa de Laura Valenzuela eran contadas las ocasiones que aparecía ante las cámaras. En 2012 decidió dejar el micrófono y retirarse de la profesión por completo. Comenzó en el cine en 1954 de la mano de la película 'El pescador de coplas', consiguiendo ya entonces gran relevancia. Aunque vendrían más proyectos después, fue en su llegada a Televisión Española en 1956 cuando consiguió un hueco en el corazón de los espectadores. No se le resistía un programa y se convirtió en una de las presentadoras españolas de referencia. Muchos son los rostros con los que compartió espacio que le mostraban su cariño y admiración.