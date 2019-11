Carmen Lomana no quiere ni oír hablar de su hermano, Rafa Lomana, con el que mantiene una tensa relación desde hace más de una década. Entre hermanos no existe el buen rollito, por eso la socialité no ha tenido oportunidad de felicitar a su hermano por su último éxito profesional en su nueva andadura en el mundo de la política. El hermano menor de Carmen Lomana se ha asegurado un escaño en el Congreso como diputado de Vox en Albacete, tras el triunfo de la formación de derechas en las últimas elecciones del 10 de noviembre.

Para ponernos en situación de lo que piensa Carmen Lomana del triunfo político de su hermano, cuando se dio a conocer las pretensiones políticas de Rafa Lomana, ella tomó los mandos de su Twitter para escribir numerosos mensajes en los que ofrecía su opinión al respecto: “No tenía intención alguna de votar a Vox. Tras ver las noticias de hoy, menos todavía”. Después se mostró más dura aún: “Merecemos políticos honrados, formados y con un pasado intachable”.

No quiso a entrar a detallar por qué no considera que su hermano no reúne estas características ideales, pero si algo les une es un pasado en común. Más allá de su infancia, adolescencia y gran parte de vida adulta en común, también coinciden en que ambos pasaron por la isla de Honduras donde se graba ‘Supervivientes’. Programa en el que, por cierto, ambos llegaron lejos y dejaron ver que eran auténticos supervivientes.

De los 52 diputados que Vox ha conseguido en las elecciones del pasado domingo, existe uno que ha llamado la atención de todos: Rafa Lomana, quien se presentaba en representación de la provincia de Albacete. Escalador profesional, preparador físico, socorrista, experto en nutrición y hasta aventurero al más puro estilo Jesús Calleja, Rafa Lomana se alistó en las filas del partido de Santiago Abascal por Albacete tras la salida de Fernando Paz, que renunció a su candidatura tras unos desafortunados comentarios homófobos y cuestionar el Holocausto.