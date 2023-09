El entorno de Luis Miguel: "Prepárense para ver el enorme anillo de Paloma Cuevas"

Mucho se ha hablado acerca de la posible boda de Luis Miguel y Paloma Cuevas, un paso al frente sobre el que han preferido no pronunciarse. Están en su mejor momento, de hecho, la diseñadora ha querido acompañar al artista en el inicio de su gira, la cual está resultando un auténtico éxito. Han pasado juntos unos días en Chile, donde fueron vistos en uno de los mejores restaurantes del país, sobre cuyo encuentro en SEMANA charlamos con una fan que fue testigo de su actitud ante los presentes y de la ovación que recibió Paloma a su llegada. Días después de que derrocharan complicidad ante decena de personas, se descubre que podrían estar cerca de contraer matrimonio y es que, según cuentan, Paloma ya tendría una alianza en su poder. Ha sido, de hecho, una persona del entorno de Luis Miguel el primero en revelarlo.

Una alianza que acaparará todas las miradas

Antonio Pérez Garibay, padre del piloto mexicano Checo Pérez, conoce muy bien al cantante y comparte círculos con él, por lo que tiene información de primera mano. Eso hace que los datos que aporta sean más valiosos todavía. "Yo lo único que les digo es que se preparen para ver ese anillo de compromiso. Es un anillo muy grande, hay una empresa muy grande en el mundo que sabe cuántos quilates tiene", ha dicho frente a las cámaras. Dimensiones de una imponente joya que no le extraña en absoluto, al igual que tampoco la posibilidad de que "tire la casa por la ventana" si algún día se dan el 'sí, quiero'. "Es Miki, hay que recordarlo", espeta. Con un impresionante patrimonio y una cuenta corriente comparable a la de muy pocos, Luis Miguel podría permitirse sorprender a Paloma Cuevas con anillos a los que casi nadie tiene acceso.

Aunque mucho se ha especulado acerca de su estado de salud, quien tiene la oportunidad de estar cerca de él mantiene que está en su mejor momento. No solo en lo que tiene que ver con sus visitas al hospital, sino también con la persona que tiene a su lado. Paloma Cuevas le habría traído grandísimas alegrías a Luis Miguel, quien no puede estar más enamorado de la hija de Victoriano Cuevas. "Me encanta verle cómo lo veo, su mirada, ver cómo se cogen de la mano...Esa parte es muy importante", desliza. Sorprendido por el giro que ha dado su vida en tiempo récord, Antonio Pérez revela que Luis Miguel le ha ayudado enormemente estar ya siempre acompañado después de un show, un vacío al que los artistas se ven obligados a enfrentarse tras la euforia que sienten al llenar un concierto. "Ahora ya tiene una familia, las hijas de Paloma caminan a su lado. Qué maravilloso tener a alguien así", continúa.

Paloma Cuevas, en el centro de todas las miradas

Tal es el amor que siente hacia ella, que Luis Miguel le ha dedicado varias canciones en este tour musical. Agradecido por lo que ha cambiado su vida desde que su relación de amistad tornara a algo más, el cantante no ha dejado de darle su lugar desde que se confirmara su noviazgo. Nos remontamos al pasado año cuando se atribuyó a Paloma Cuevas un comentario de redes sociales, mensaje en el que por cierto ya se empezó a hablar de matrimonio entre ellos.

1 de 5 Paloma Cuevas y Luis Miguel intentan aprovechar al máximo el tiempo que están juntos 2 de 5 El artista vivía estos días un momento tenso en Chile 3 de 5 Todo comenzaba con un enfrentamiento con su equipo de seguridad y unos fans 4 de 5 Algo que no ha evitado el dulce momento que vive con Paloma 5 de 5 Pronto le tocará regresar a Madrid para estar con sus hijas