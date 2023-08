El detective de la familia de Mario Biondo desmiente a Raquel Sánchez Silva: "Ella jugaba a juegos de auto asfixia"

Netflix promete destapar qué hizo y con quién estuvo Mario Biondo antes de su fallecimiento. Será el jueves 3 de agosto cuando los espectadores puedan visualizar 'Las últimas horas de Mario Biondo', espacio que antes de que llegue a la pequeña pantalla ya ha generado mucha controversia. Tanto es así que el criminólogo Óscar Tarruella, que fue contratado por la familia del italiano, ha roto su silencio en su canal de Youtube, un vídeo en el que no se deja nada en el tintero. De hecho, señala directamente a la viuda de Mario, Raquel Sánchez Silva, de quien dice que tenía ciertos y arriesgados gustos sexuales.

Todo lo que no se contará en el documental de Mario Biondo

Óscar Tarruella confía muy poco en la veracidad y objetividad de este documental que está a punto de vez la luz. Por esta razón, pone sobre la mesa algo importante y este no es otro detalle que la identidad de las personas que se encuentran detrás del documental. "Me he visto moralmente obligado a compartiros este vídeo. Un vídeo-predicción sobre lo que yo creo que vamos a ver, o no, en el documental Las últimas horas de Mario, que está producido por el ex mánager de Raquel Sánchez Silvia. Algo que nos ocultaron a los participantes, quienes grabamos sin saber que estaba este sujeto detrás. Recordemos que, recientemente, se estrenó en Netflix un reality presentado por la misma presentadora, lo que en el argot del show business, podríamos llamar como 'cerrar en pack", comienza diciendo.

Raquel Sánchez Silva vuelve a ser protagonista

Además el investigador repara en un punto que cree que no se tratará en este espacio. Según Óscar Tarruella, Raquel Sánchez Silva sentiría supuestamente afición por la asfixia erótica, juego que terminó con la vida de Mario Biondo. "Raquel aseguró en una declaración que Mario y su hermana jugaban a juegos de asfixia de pequeños... Y su hermana ha declarado que es falso. No obstante, un testigo cercano al entorno de la viuda manifiesta que, en realidad, la que jugaba a esos juegos de auto asfixia erótica era Raquel, quien lo habría aprendido en Inglaterra. Esta declaración está grabada, expuesta en un informe y está a disposición de un juez en Madrid", explica.

No sería la primera vez en la que se acusa a la presentadora de televisión de ello. Recordemos cuando los padres de Mario Biondo -sus antiguos suegros-, acusaron a Raquel Sánchez Silva a través de sus redes sociales. En concreto, en abril de 2023, cuando dieron datos sobre cuándo y cómo habría practicado ella la hipoxifilia, una manera de obtener placer con la disminución de respiración durante la actividad sexual. En ocasiones tiene resultados letales, de hecho, son muchas las noticias relacionadas que se encuentran googleando el nombre de esta práctica. "Vamos, cuéntanos tu experiencia en Londres en 2008, que además de mejorar tu inglés aprendiste la técnica de la asfixia erótica. Todo saldrá a la luz", escribieron.

Cabe señalar que Tarruella está convencido de que hay otras informaciones que tampoco se tratarán durante el documental de Netflix. Por ejemplo, las posibilidades de que las últimas llamadas de Mario Biondo fueran manipuladas, así como el rastro que el cámara dejó en su propio ordenador. "Me contacta un individuo que dice que conoce a Raquel y a su primo, porque ha tenido una relación laboral con él. Ambos trabajaban en una empresa en que gestionaban líneas telefónicas y él dice que las llamadas sí pueden ser manipuladas. Eso no lo verán en el documental. Y lo que tampoco verán es que el primo de Raquel ha reconocido que había instalado un software de control remoto en el ordenador de Mario, por lo que su historial de búsquedas podría haber sido manipulado", señala.

El criminólogo, además, señala de nuevo al primo de Raquel. Mientras él dijo haber estado presente en la entrega de objetos personales de Mario en el tanatorio, Óscar asegura que hay cosas que no concuerdan. El primo dijo haber estado junto a Raquel en el acta de devolución, donde según él se les entregó un reloj. Nada que ver con la versión de Tarruella, que mantiene que solo había una alianza y que el primo no estuvo allí. Pero, ¿dónde ha acabado el famoso reloj? La pieza, que tenía un valor alto en el mercado, se asemejaría mucho al reloj que ahora luce el marido actual de Raquel Sánchez Silva, Matías Dumont. "¿Qué pasó con ese reloj? Tiempo después, se puede ver en las fotos de una agencia que el nuevo marido de Raquel lleva el mismo reloj... O uno idéntico", dice Tarruella.

Por otro lado, Óscar Tarruella predice lo que cree que los espectadores podrán ver muy pronto. "Dirán que Mario, cuando ya estaba muerto, extrajo 110 euros de un cajero, aunque nadie cogió la grabación de esas cámaras, y seguirán con el relato de que fue a un club de alterne", desliza. Si bien se ha llegado a decir que el encargado de entonces confirma esta versión, Óscar lo niega: "Eso es falso. En ese momento, la encargada del club era una mujer". Ya queda menos para analizar cada detalle de este documental que llega 10 años después de su muerte.