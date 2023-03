El conmovedor gesto con el que Risto Mejide se acerca a Laura Escanes

Risto Mejide y Laura Escanes firman por fin la paz. El hecho de que se hiciera pública la relación de la 'influencer' con el cantante Álvaro de Luna hizo que la relación entre ellos sufriera un revés. El presentador de televisión tomó la decisión de dejarla de seguir en las redes sociales. Ahora ha dado un paso que marca un acercamiento con Laura.

Este jueves, la 'influencer' ha recibido el premio a 'Creador digital del año', que reconoce su labor en las redes sociales durante el último año. Este reconocimiento no ha pasado desapercibido para Risto Mejide, que ha mandado un detalle de lo más conmovedor a Laura Escanes.

El presentador de 'Viajando con Chester' ha grabado a su hija mientras esta decía lo mucho que quería a su madre. Y junto a este audio, Risto ha escrito: "Hoy Roma ha despertado queriendo felicitar a una de las ganadoras de los Premios Ídolo. Laura Escanes", ha escrito. Para la joven no ha pasado desapercibido este detalle por parte de su exmarido y ha retuiteado el Stories de Risto con unas manos que forman un corazón y varios emoticonos en forma de corazón.

El presentador de televisión felicita a Laura Escanes públicamente

Parece que poco a poco van relajándose y que están encontrando la manera de llevar su separación siendo padres de su hija Roma. Han sido unos meses complicados, en los que han pasado por altibajos. Anunciaron su separación dejando claro que entre ellos iban a reinar la paz: "Gracias @lauraescanes por estos siete años, tres meses y veinticuatro días. No han sido perfectos, y aún así, o igual por eso, seguramente hayan sido los mejores de mi vida. Hemos pasado tanto juntos y aprendido tantas cosas (muchas buenas y otras que me hubiera gustado no tener que aprender) que, antes de seguir cada uno por su lado, sólo queda sentirse muy agradecido por el camino andado. Porque todo suma. Lo bueno, lo malo y lo regular. Como alguien dijo una vez, fue eterno mientras duró. Sólo espero que seamos tan buenos ex como hemos sido como pareja. Que sepamos encontrar cada uno la vida que queremos. Y sobre todo, gracias por haberme hecho Papa de Roma. Eso sí que es un amor pa #toelrrato. 1/6/2015 - 25/9/2022", escribía el presentador el pasado mes de septiembre.

Poco después, la cosa se complicaba. El día que se publicaba la nueva relación de Laura, Risto dejaba de seguir en las redes sociales a la 'influencer'. Aunque ahora Laura tampoco sigue a Risto, lo cierto es que ella no ha tenido nunca reparos a la hora de hablar de cómo ha vivido esta etapa tan complicada en su vida. De hecho, ha hablado con normalidad de él. A final de año, Laura escribía con una foto en la que aparecía llorando: "Pero también ha sido un año que personalmente no acompañaba a lo profesional y ha sido muy duro. He trabajado mucho en mí, pero el proceso ha sido difícil".

Risto Mejide tiene una nueva ilusión

El hecho de que haya dado el paso de publicar un Stories dedicado íntegramente a su exmujer llega poco después de que se haya confirmado su relación con Natalia Almarcha, una joven de 27 años que vive y trabaja en Valencia. Con ella se ha dejado ver en actitud cariñosa en varios viajes que han hecho, a París y a Cuenca, donde los hemos podido ver paseando de la mano, abrazados y incluso dándose algún que otro beso. Porque ya no se esconden. Aunque no gritan a los cuatro vientos que están juntos en las redes sociales (por ahora), las imágenes que se han publicado de sus viajes demuestran que están en un bonito momento.

Natalia Almarcha tiene 27 años y es graduada en Farmacia, Nutrición y Dietética. Además, ha estudiado ortopedia y ha obtenido a lo largo de su vida muy buenos resultados académicos, tal y como publica Lecturas. Actualmente trabaja en una Farmacia en Valencia, donde vive. La pareja se conoció a través de las redes sociales y fue Risto el que dio el paso de escribir. Después de varias semanas hablando, quedaron para verse y desde ese día, están juntos. Salen desde el pasado mes de diciembre y no pueden estar más felices.