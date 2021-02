En la recta final de su embarazo, la cantante cuenta los días para ver la carita de su bebé.

Edurne está en la recta final de su embarazo y ya cuenta los días para ver la carita de su bebé. La cantante madrileña, de 35 años, se convertirá en mamá muy pronto. Y es que ya está en la recta final de su embarazo. «Mi bebita, ya queda poco para conocernos y comerte a besos…💕», ha escrito junto a una foto en la que presume de barriguita en su cuenta de Instagram.

Su post ha provocado un montón de comentarios en las redes. «Qué poco te queda», recordaba Paz Padilla. «Bravo amiga, ya verás lo que es el amor más puro e incondicional», le decía Carlos Baute. Otra artista, Vanesa Martín, señalaba: «¡Wow! Veloz… lo mejor es tu cara impaciente de felicidad». La extriunfita Barei le enviaba palabras de felicitación: «¡Qué MARAVILLA! Cómo son esas ganas, ¿verdad?». Por su parte, Luisa Martín comentaba: «¡Ohhhhhhhhhhh! ¡Vaya! Eso va creciendo». También Mariam Hernández, Paula Echevarría, Sara Sálamo, José Lamuño y Nuria Fergó se sumaban a los mensajes de felicidad. Pero las palabras que probablemente más hayan emocionado a Edurne han sido las de su pareja, David De Gea, que escribía: «Mis ❤️ «.

La que fuera finalista de ‘Operación Triunfo 2005’ anunció que estaba esperando su primer hijo el pasado 7 de noviembre. «La palabra felicidad se queda muy corta para explicar todo lo que estoy sintiendo y viviendo», confesaba entonces.

Aunque inmensamente feliz, la de Collado Villalba ha sido bastante discreta en lo relativo a sus meses de gestación y al bebé que espera con el conocido futbolista. Hasta la fecha solo se ha limitado a detallar que siente un «amor infinito» y que el retoño que espera será una niña. La pareja aún no ha decidido qué nombre pondrá al bebé. «Hay gente que me ha recomendado esperar a que nazca. Me gustaría que no fuera un nombre común, que fuese diferente», ha explicado.

Fue el pasado 22 de diciembre, el día de su 35 cumpleaños, cuando la cantante y jurado de ‘Got Talent’ compartía con su legión de admiradores que será mamá de una niña: «Un cumpleaños diferente, ¡pero sin duda muy muy especial! Mi mejor regalo está en camino, ¡una bebita preciosa! Gracias por todas y cada una de vuestras felicitaciones, y por todo el cariño que me dais siempre. ¡Estoy más feliz que nunca!».