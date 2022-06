Después de cinco años alejada de los escenarios, Edurne tenía todo preparado para comenzar de nuevo el trabajo frente a frente con su público. Esta nueva etapa llega tras la presentación de su nuevo disco, Catarsis Deluxe, a principios del pasado abril. Un trabajo que llega tras una larga temporada dedicada en cuerpo y alma al cuidado de la hija que tiene con David de Gea, Yanay. Pero, para disgusto de sus fans, no le quedará más remedio que posponer sus planes. Un imprevisto de salud la ha obligado a cancelar sus dos próximos compromisos musicales, que estaban previsto celebrarse en Getafe y en las fiestas del madrileño barrio de Moncloa.

Ha sido la propia Edurne la que ha dado la mala noticia. «Hola mi gente! 😍 Gracias por la acogida del anterior post donde os contaba que muy pronto tengo canción nueva…», arranca diciendo en su perfil de Instagram. «Tengo que contaros que el otro día tras el concierto de «Dial únicos» me encontraba un poco regular y el médico me ha pedido unas semanas de reposo vocal sin cantar… así que lamentablemente tengo que cancelar los dos conciertos de este finde… me da mucha pena pero prometo intentar retomarlos muy pronto, mientras tanto voy a hacer mucho caso a los expertos! En dos semanas estoy como nueva 💘💘 ¡¡¡¡Gracias por todo el cariño que me dais, sois los mejores!!!! Y en unas semanas…. ¡¡Música nueva!!».

La ex triunfita, de 36 años, celebró el primer cumpleaños de su pequeña el pasado mes de marzo. Así que ha llegado el momento de retomar de nuevo su carrera. La cantante atraviesa un excelente momento, tanto a nivel personal como profesional. En su vida sentimental no puede ser más feliz. Su relación con David de Gea, con el que empezó a salir hace doce años, va mejor que nunca. Están más unidos aún si cabe desde que cumplieron su sueño de convertirse en padres. La pareja vive a caballo entre Madrid y Manchester, donde juega el guardameta. También le sopla el viento a favor en lo relativo a su faceta profesional. Se dio a conocer como finalista de la cuarta edición del concurso Operación Triunfo emitido en Televisión Española. Posteriormente participó en otros formatos como ¡Más que baile!, donde obtuvo la segunda posición en la votación del público o en Tu cara me suena, en el que se alzó como merecida ganadora con el 60% de los votos. Desde el año 2016 forma parte del jurado de Got Talent. Ha sido en este talent show de Telecinco donde ha mostrado al público su especial sensibilidad con los niños, así como con aquellos artistas que intentan hacerse un hueco. Su trabajo en televisión y el de cantante los compagina con su labor como instagrammer. En sus redes sociales la siguen casi 2 millones de usuarios.