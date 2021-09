«Yo esperaba que saliera de ella contar la verdad. Dijeron que me había ido por whatsapp y eso es mentira total», ha afirmado el chileno.

Tras dos años de silencio sobre su ruptura con María Teresa Campos, Edmundo ‘Bigote’ Arrocet ha esperado a su participación en ‘Secret Story’ para contar todos los detalles. El humorista ha mantenido una larga conversación con Isabel Rábago donde explicaba que dejó a la comunicadora cuando las cosas ya estaban mal entre ambos. Revelaba que ya había existido un primer episodio en el que abandonó la casa que compartían: «Yo ya me había ido una vez, pero como la quería me dio pena y volví».

«Yo esperaba que saliera de ella contar la verdad. Dijeron que yo me había ido por whatsapp y eso es mentira total. ¿Cómo se te ocurre con mi edad esa payasada?», ha afirmado sin poder no emocionarse y romper en llanto. Añadía que a «la larga la verdad aflora». Según su versión el problema surgió cuando esta no quiso acompañarle durante la ceremonia de entrega de un premio que iba a recibir. «Le dije que yo me iba».

«Cuando tú estás con alguien tú tienes que ser aparente, más a la edad de uno que no tiene 20 años. No me gusta pelear. La primera pelea está bien, pero luego llegan otras… A mí eso no me va», se ha sincerado. La periodista no dudaba en preguntarle si no necesitaba mantener una conversación con su expareja para resolver ciertos temas pendientes, el chileno contestaba de la siguiente manera: «Algún día la tendré, pero eso te lo tiene que pedir el cuerpo. Hacer las cosas forzosas en la vida no va conmigo».

Ha insistido en que no la había dejado a través de un mensaje: «Eso es incierto». Sostenía la versión de que habían terminado la relación de seis años como personas adultas. «Fue hablado». Ha calificado lo que dijo la comunicadora como una «mentira infame». «Se ha hablado todo lo que han querido y más. Que soy un cobarde. Cuando las cosas se acaban se acaban. Cuando tú te vas de una casa, te vas».

Respecto a que se marchó de la casa de María Teresa Campos sin haber recogido todas sus pertenencias, no le ha dado mayor importancia a este hecho: «Que tire las cosas». Ha explicado que la ruptura definitiva se produjo tras una fuerte crisis y que ya se había marchado anteriormente del lado de la que fuera presentadora de ‘Qué tiempo tan feliz’. «Claro, como yo la quería, pero me dio pena y volví».

La reacción de Alejandra Rubio

Unas declaraciones que han sentado muy mal en el seno del clan Campos. «Que llore no me da pena porque Teresa ha llorado y mucho», afirmaba visiblemente enfadada Alejandra Rubio. Además, defendía la versión de su abuela a capa y espada. «Ella quedó mal contando eso, para mí es una humillación y no tiene ninguna necesidad de mentir en eso». Subrayaba que existe el mensaje con el que se puede probar la versión de María Teresa Campos.