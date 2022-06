Las reacciones a la emisión de los dos primeros episodios de ‘En el nombre de Rocío’ no se han hecho esperar. Después de que Rocío Carrasco se negara a meter a Ana María Aldón en el mismo saco que los miembros mediáticos de su familia mediática, la colaboradora de ‘Viva la vida‘ se ha pronunciado al respecto. Para sorpresa de todos, la diseñadora de moda ha pronunciado unas palabras sobre José Ortega Cano con las que deja patente su hartazgo. Una estocada definitiva que vuelve a poner sobre la mesa la grave crisis que existe entre la pareja.

Ana María Aldón ha reconocido que una de las declaraciones que más le llamó la atención de los dos primeros episodios de ‘En el nombre de Rocío’ fue cuando la empresaria aseguró que Rocío Jurado se murió enamorada de Pedro Carrasco y viceversa. Ante esto, lejos de quedarse callada, la colaboradora de ‘Viva la vida’ lanzaba una fuerte reflexión que dejaba a todos boquiabiertos. «Extrapolo lo que dijo Rocío Carrasco a mí. Me pregunto qué pensará el día de mañana mi hijo cuando oiga a su padre decir que el amor de su vida era Rocío«, comentaba visiblemente seria y haciendo alusión a unas palabras que pronunciaba José Ortega Cano hace meses en ‘Viva el verano’. Entonces, el diestro aseguraba que seguía enamorado de la artista y provocaba que Aldón se viniera abajo al pensar que su marido no le estaba dando su lugar.

Terelu Campos no podía dar crédito a las palabras pronunciadas por su compañera y rápidamente aplaudía la valentía a la hora de hacer públicamente esas declaraciones. Cabizbaja, Ana María Aldón también reconocía que estaba pasando por un mal momento y que estaba intentando seguir adelante. «Estoy respirando y estoy viva, estoy intentando estar bien«, comenta.

Estas declaraciones llegan una semana después de que su hija, Gema Aldón, mostrara públicamente su apoyo a Rocío Carrasco y dejara claro que ya no iba a callarla nadie. A lo largo de las últimas semanas, Ana María Aldón ha contado públicamente los problemas que hay dentro de su casa y que afectan directamente a su matrimonio. Asimismo, ha hecho hincapié en que no tiene ningún tipo de relación con Gloria Camila Ortega y que tienen una conversación pendiente.

Ana María Aldón opina sobre ‘En el nombre de Rocío’

Rocío Carrasco ha descrito a los miembros mediáticos de su familia como una «jauría» que ha ido contra ella tras la muerte de su madre. Tras esto, Ana María Aldón ha reconocido que le «parece coherente» que haga esas declaraciones puesto que está contado «sus vivencias». Eso sí, sobre los Mohedano, la colaboradora de ‘Viva la vida’ deja claro que ella los conoce «desde otra perspectiva». «No puedo apoyar lo que dice desde su familia, no tengo ese concepto de ellos. No puedo ponerme en ese lugar porque no tengo ese concepto de esas personas», incide.