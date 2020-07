La familia Mohedano ha sufrido un duro golpe tras la muerte de un ser querido. Así mismo lo ha anunciado Rosario Mohedano con un desgarrador mensaje al despedirse de su padrino, quien ha fallecido este miércoles, y a quien estaba muy unida la artista. Con una foto junto a él y una de sus mejores sonrisas, Rosario Mohedano ha querido decirle adiós a una de las personas más importantes de su vida. .»Fuiste una de las primeras personas que vi al nacer……has marcado con tus pasos los míos..», ha comenzado diciendo una Rosario Mohedano destrozada tras el fallecimiento.

La desgarradora carta con la que Rosario Mohedano se despide

En la misiva que ha querido compartir con todos sus seguidores tan solo ha tenido palabras de agradecimiento para su padrino: «Lo has hecho tan tan bien ,que incluso ahora ,que estoy yendo a estar contigo por última vez …no me lo creo. Gracias ,gracias por quererme y demostrármelo siempre», seguía escribiendo. «Gracias por tu complicidad ,por tus enseñanzas de vida,por tu tiempo ,por tus risas ...», añadía la cantante. Y finaliza el mensaje con lo siguiente: «Siempre me llevaste contigo ,siempre estarás conmigo ,siempre! Y que sepas,que voy a cuidar al Opá con el alma…como me enseñaste a hacerlo . Te quiero padrino !», sentencia el mensaje.

Rosario Mohedano ha recibido el cariño de todos los suyos tras dar la triste noticia del fallecimiento de su padrino. «DEP. Una persona maravillosa, muchos ratos buenisimos, michos recuerdos.», «Lo siento mucho guapa ánimo y mucha fuerza» o «Muy bonitas palabras, buenas tardes preciosa😍» han sido algunos de los mensajes que ha recibido de cariño y de pésame tras anunciar la triste noticia.

Tras el fallecimiento de su ser querido, Rosario Mohedano ha tenido que cancelar un compromiso que tenía previsto hacer esta tarde. La artista iba acudir esta mañana a la radio Radio Olé para presentar su arte culinario y cocinar una de sus recetas favoritas, algo que ha tenido que cancelar. «Por motivos personales @rosariomohedano no podrá cocinar en @radiole_oficial pero lo haremos lo antes posible» Con estas palabras el programa de radio anunciaba que Rosario Mohedano no iba a poder acudir a desempeñar lo que tenían preparados para todos los oyentes».

Rosa Benito también ha querido despedirse públicamente

No es la única que se ha despedido de su padrino. Rosa Benito, que tampoco ha estado presente este miércoles en ‘Ya es mediodía’ también ha querido despedirse públicamente de él con una imagen personal del recién fallecido: «Una ESTRELLA nueva BRILLA hoy en el CIELO!!! Mi compadre cuantas cosas vividas juntos, sé que donde estés serás feliz!!!

Que te queremos!!!🌹💙😔» escribía la colaboradora de televisión en sus redes sociales. Al igual que su hija, Rosa Benito también ha recibido muchas muestras de cariño. Incluso Gloria Camila ha querido apoyarla en estos momentos tan complicados: «Que pena joder. 🖤 DEP», le ha escrito la hija de Rocío Jurado. También su hija, Rosario Mohedano, incrédula por lo que ha ocurrido, ha dejado un mensaje a su madre: «Aún no me lo creo 😞siempre con nosotros», dice.

También muchas seguidoras de la propia Rosa Benito han querido enviarle mensajes de ánimo y de pésame por el difícil momento al que se enfrentan tras la pérdida de un ser querido. «Te acompaño en el sentimiento, mi Rosa 🙏 Mucho ánimo y ya sabes, es un viaje precioso para las almas bellas. Seguramente, él lo sea también. Abrazo cielo 🤗», «Mi más sentido pésame para la familia y amigos besos ❤️❤️», «Una estrella bien grande 🖤🖤 como su amistad y corazón ..DEP» o «Lo siento las pérdidas del ser humano que se va duelen. En el alma💗» han sido algunos de los comentarios que ha recibido la ex de Amador Mohedano.

Rosario Mohedano acaba de estrenar canción

La artista ha vivido un confinamiento muy intenso. Y es que a pesar de estar aislada durante semanas, Rosario Mohedano no ha parado. De hecho, hace tan solo unas semanas que acaba de lanzar una canción, que «es un grito a la libertad, al amor. La canción está inspirada en el primer amor y en compartir. Y qué mejor que compartir con la música», decía. «La música me ha salvado de muchos momentos malos. Componer me ha reinventado. Me ha servido para sacar lo mejor de mí y para los demás, y estoy deseando escucharla con gente, cuando esto termine si Dios quiere. Me encantaría poderla cantar como los artistas estamos acostumbrados a trabajar: con gente»