La ‘influencer’ no ha podido evitar estallar en las redes sociales ante las nuevas críticas que apuntan a una supuesta irresponsabilidad por parte de la influencer. La persona que la cuestiona no tiene razón y Dulceida lo explica de manera rotunda.

El hecho de tener más de 2,8 millones de seguidores en las redes sociales no solo hace tener un séquito de fans fieles a los que les gusta todo lo que haces. Eso lo sabe perfectamente Dulceida, que además de contar con seguidores que para ella son increíbles, hay un grupo reducido de personas que analizan y critican cada uno de sus pasos en el mundo virtual.

Hay que recordar que la famosa ‘influencer’ pasó unos días confinada en casa junto a su mujer, Alba, por haber dado positivo en Covid-19. Sin embargo, después de haber pasado la enfermedad, Dulceida ha retomado su vida. Eso sí, cumpliendo con todas las medidas y restricciones que hay puestas en marcha en su comunidad con el fin de frenar al virus.

Pero parece que para algunos, Dulceida se ha saltado una cuarentena, con la que por supuesto, ya cumplió. La ‘influencer’ ha hecho una ronda de preguntas y respuestas en su Instagram para así charlar con sus seguidores. Una de las preguntas la ha enfadado bastante y no ha podido evitar estallar.

«Pero, ¿tú no tenías Covid hace unas semanas? Os pasáis por el forro todo las ‘influencers'», ha comentado un seguidor. Dulceida no ha podido evitar contestarle de la manera más rotunda para acabar, de esta forma, con todas las críticas que seguro que ha tenido que leer a lo largo de estos días.

«Me cabrea MUCHO LA ÚLTIMA FRASE. La constante crítica a los ‘influencers’. Lo primero, el día 23 me dieron el alta médica. Aún así esperé confinada unos días más y me hice la prueba PCR por mi cuenta y di negativo, luego me hice la serológica, donde me salió el mismo resultado y los anticuerpos. Yo no me paso nada por el forro y menos algo tan importante como esta pandemia», empieza diciendo.

«¿Cómo voy a salir a la calle y a trabajar si fuera positiva? ¿En qué cabeza cabe? ‘Infuencers’ hay MUCHOS y generalizar NUNCA está bien. Somos muchos los que hacemos las cosas bien o lo intentamos, los que trabajamos sin parar disfrutando de lo que hacemos todos los días y compartimos unos valores con nuestras comunidades. Pero claro, algunos la lían y ya todos en el mismo saco, y no», ha querido dejar claro.

Para terminar, Dulceida estalla rotunda, defendiendo no solo su trabajo, también el de muchos de sus compañeros, que se han convertido ya en amigos: «Llevo más de 11 años trabajando en las redes sociales y algunos siempre tratan de infravalorar mi trabajo y el de mis compañeros y ya está bien. Los que no pensáis así, que sois la gran mayoría de los que me seguís, perdón, pro es que este tema me saca de quicio y necesitaba contestar», termina diciendo.

De esta forma, Dulceida trata de poner fin a todas las críticas que recibe en las redes sociales. Es consciente de que ser un personaje público no solo permite recibir mucho cariño y apoyo por parte de personas anónimas y desconocidas. Hay siempre un reducido número de personas que cuestionan cada uno de sus actos y la crítica última sobre su supuesta irresponsabilidad le ha hecho estallar.