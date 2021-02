Dulceida ha estado muy pendiente de su mujer, Alba, en los últimos días después de que a la segunda tuvieran que intervenirla en el hospital para quitarle un quiste del ovario.

Dulceida y su mujer, Alba, han vivido unos días complicados en la última semana. La operación a la que se ha tenido que someter la segunda les ha llevado a pasar por un delicado momento. La primera en hacer público que estaban en el hospital era la ‘influencer’, que cuenta con más de 2,8 millones de seguidores en Instagram. La imagen de Alba en una camilla hacía saltar las alarmas y llevaban a Dulceida a tener que dar explicaciones.

Unos minutos después de que Alba entrara en quirófano, Dulceida reaparecía en sus redes sociales para explicar qué había ocurrido. La operación ya estaba prevista desde hace unos días y tranquilizaba a sus seguidores, asegurando que estaba todo controlado: «Es una operación sencilla, le quitan un quiste en el ovario, pero al final es una operación», comenzaba explicando Dulceida.

La ‘influencer’, con una sonrisa en la cara, explicaba cómo había abandonado su mujer la habitación: «Se ha ido en la camilla y haciendo bromas con los médicos. Es la mejor. Ahora me toca esperar y ya os contaremos. Gracias por quererla tanto». Además, desvelaba que se había llevado mucho entretenimiento para ocupar la mente en otras cosas mientras Alba se estaba operando: «Me he traído de todo, el ordenador para trabajar, cosas que me entretienen, todo para no estar nerviosa».

Poco después de compartir la explicación, Dulceida regresaba a las redes sociales para avisar que todo había salido bien y de que ya estaba en la habitación. Tenían que pasar unos días en el hospital hasta que a Alba le dieran el alta, por lo que no han dudado en pasar un buen rato mientras estaban allí.

Dulceida y su mujer no han parado de compartir Stories en el hospital

Poco después, la propia Dulceida mandaba un mensaje de un detalle del que se dio cuenta durante la estancia de su pareja en el hospital: el número de la habitación era la 114, el número favorito de su pareja: «Es muy fuerte, el número favorito de Alba es el 14 y siempre dice que está presente en estos momentos importantes. Ahora que llevo tantos años con ella me doy cuenta de que es verdad, es un número que siempre está con ella».

El número favorito de Alba estuvo con ella en este momento

Horas después de que Dulceida mostrara cómo estaban siendo las horas de ella y su mujer en el hospital, Alba escribía cómo se encontraba en su perfil de Instagram: «Ayer me tiré todo el día durmiendo para no pensar en comida 🤣🤣🤣 ni en momentos así pierdo el apetito 😂😭. Muchas gracias por vuestros mensajes de cariño 🤍❤️🤍 Me voy a mi casa sin los Aliens que tenía dentro, y contenta ☺️. Gracias otra vez y a todos los sanitarios que me han cuidado como a una princesa ❤️».