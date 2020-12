La actriz y su pareja, Miguel Torres, han hecho una escapada a Asturias para desconectar frente al mar y despedirse así del 2020.

Paula Echevarría está pasando por uno de los momentos más bonitos de su vida. La actriz cuenta los días y las semanas que le quedan para verle la carita a su pequeño, fruto de su relación con Miguel Torres. En medio de su dulce espera, la que fuera protagonista de ‘Velvet’ está viviendo sus Navidades más especiales junto a su chico y ha aprovechado el momento para hacer una pequeña escapada a su querida Asturias.

Días antes de despedir el 2020 y darle la bienvenida a 2021, un año que jamás olvidará, Paula Echevarría ha disfrutado de un día de desconexión en Perlora, una localidad asturiana situada cercana a Candás (su localidad de origen), para disfrutar de las vistas y respirar aire puro frente al mar. La exmujer de David Bustamante ha compartido un par de imágenes en las que aparece presumiendo de tripita de embarazada frente a un enclave privilegiado.

Mirando al mar y con un look de lo más deportivo, Paula Echevarría se acaricia la tripita y posa frente a su mejor fotógrafo, Miguel Torres. Por su parte, el exfutbolista también ha querido publicar en sus redes sociales una imagen parecida a la de su chica y ha explicado lo emocionado que estaba por visitar la «ciudad de vacaciones». «Perlora, Abandonada al 90%. No me puedo imaginar lo bonito que tuvo que ser en los años 60. Espero que algún dia lo rehabiliten para que muchas familias vuelvan a disfrutar de un entorno mágico«, escribía el exfutbolista.

Días especiales para la pareja

Están siendo unos días muy especiales para la pareja, quienes están viviendo sus primeras Navidades como futuros papás. Por ese motivo, a la actriz le ha invadido la melancolía y no ha parado de compartir bellos recuerdos de años anteriores junto a su hija, Daniella, y sus amigas. Además, no ha dudado en revelar una foto inédita de sus primeras fiestas junto a Miguel Torres. En la imagen en cuestión, se puede ver a los dos tortolitos durante el 25 de diciembre de 2018 disfrutando del tiempo juntos.

La pareja tiene las miras puestas en el próximo año en el que se convertirán en padres de su primer hijo en común. Sin lugar a dudas, este 2020 ha sido un año clave para Paula Echevarría y Miguel Torres, no solo por haberle hecho frente a la emergencia sanitaria por la que ha atravesado el país, también porque ha supuesto un auténtico reto al ser el primer año que han pasado juntos de verdad después de que Torres anunciara que dejaba el fútbol profesional para centrarse en otros proyectos profesionales. Ambos esperan con mucha ilusión la llegada de su primer bebé, el segundo hijo de la actriz, que ha colmado su vida de felicidad. «Estamos muy felices de poder compartir con todos vosotros esta gran noticia… en unos meses seremos uno más! 👶🏻❤», eran las palabras que elegían para anunciar la buena nueva.