Violeta Mangriñan sigue adaptándose a su nueva vida como madre. Fue el pasado 31 de julio cuando la ‘influencer’ y su novio, Fabio Colloricchio, dieron la bienvenida a su hija Gala. Cuando se encuentran todavía habituándose a la nueva etapa que atraviesan, la pareja ha llegado un acuerdo: cada día sale uno mientras el otro se queda con el bebé en casa cuidándolo. Hace unas horas llegaba el turno de Violeta, que se ha ido a hacerse algunos retoques de belleza, como hacerse las cejas, y a hacer algunas compras para casa.

La ‘influencer’ hace turnos con su pareja para salir a la calle

«Hoy me tocaba salir a mí. He aprovechado para comprar algunas cosas y hacerme el labio superior y las cejas, que me lo estaba pidiendo a gritos», ha empezado diciendo desde la calle después de haber estado un rato en un centro de belleza. Ha sido en ese momento cuando le ha surgido una duda que ha preguntado a sus más de 2,1 millones de seguidores.

Ahora que ya lleva semanas inmersa en su recuperación tras dar a luz, Violeta empieza a sentir cosas en su cuerpo: «Quería preguntaros una cosa… Hace días que tengo dolores menstruales… ¿Cuánto tarda la regla en bajar después de dar a luz? Me gustaría saber cuánto tarda en bajar… Me noto dolorcillos que me resultan familiares. Después de tanto sin ella… que lo mismo no es, como han pasado solo 18 días, pues digo lo mismo ¿me va a bajar ya?», se pregunta.

Tiene sensación de que le va a bajar la regla, pero no sabe si será así

Violeta está ya poco a poco retomando las costumbres que tenía antes de dar a luz a su hija. Ha empezado con algunos tratamientos de belleza para verse mejor, pero espera retomar el deporte en septiembre. Ahora prefiere dejar un tiempo para recuperarse. De hecho, quiso advertir a sus seguidores, a los más críticos, para que se prepararan, ya que espera en diciembre da mucha guerra con la vuelta al gimnasio.

Quiso hacer una advertencia y asegura que cuando pueda, volverá a retomar su vida saludable: «También advierto que a mediados de septiembre pienso empezar un reto a nivel físico, voy a entrenar, comer sano y prepararme para conseguir mi mejor versión, estar más FIT que nunca. A todos esos que le sacan punta a toda, les recomiendo que no anden mucho por aquí para que ese tipo de contenido no les vaya a ofender».

Violeta Mangriñán reveló cómo ha sido el parto

«Con respecto al parto… el sábado por la noche fisuré la bolsa, llamé a mi ginecóloga y a mi matrona, me aconsejaron mantener la calma y acudir a primera hora de la mañana para ingresar en el hospital. Fabio llegó a casa de madrugada, ninguno de los dos dormimos en toda la noche y vinimos al hospital con mi madre a las 9:00 am», comenzaba diciendo Violeta Mangriñán. «Estuve con contracciones tolerables hasta las 14:00 pero a las 14:00 rompí del todo la bolsa y empecé de inmediato con contracciones muy dolorosas e insoportables, hora y media después, pedí la epidural. Estuve dilatando toda la tarde y fue bastante rápido. Llegué a 10 centímetros a las siete de la tarde», continuaba explicando.

Pero hubo una complicación: «Hubo una pequeña complicación puesto que empecé a tener fiebre y escalofríos con tembleques justo poco antes del expulsivo. Me dieron medicación, hizo efecto y en cuanto empecé a empujar a los 30 minutos nació Gala, 9:39 pm», contaba emocionada.