Dua Lipa se ha convertido en una de las grandes de la música en muy poco tiempo, de ahí que su presencia en España sea tomada como todo un acontecimiento nacional. Después de haber triunfado sobre los escenarios en Barcelona, la artista inglesa hizo lo propio en Madrid, donde además se dio cita con un nutrido grupo de famosos españoles que quisieron respaldar su éxito y, de paso, conocerla más de cerca. Entre ellos estaba Paula Echevarría, que disfrutó del espectáculo junto a su hija Daniella, pero quizá quien más disfrutó fue el actor Aron Piper, que supo encandilar a la cantante hasta el punto de protagonizar unas escenas que despertaron los rumores entre los presentes de que algo más que amistad había surgido entre ambos.

Aron Piper, además de uno de los rostros más conocidos de la exitosa serie de ‘Élite’, también es cantante, con lo que tiene mucho en común con Dua Lipa, que parece haber encontrado en el intérprete el mejor compañero de fiesta. Al menos así se desprende de las imágenes que han pululado por las redes sociales y en las que se ve a la pareja de artistas compartiendo confidencias en pleno sarao, celebrado tras el concierto en el Wizink Center de Madrid. Un espacio que, por cierto, abandonaron juntos, con la promesa de pasarlo en grande y descubrirle a la cantante los rincones secretos de la capital de la mano del actor. Así, terminaron en una conocida discoteca, donde comenzó el otro espectáculo.

Las imágenes de la polémica y que ha despertado los rumores de muchos fans corresponden al interior de la discoteca en la que Aron Piper y Dua Lipa fueron a divertirse tras el concierto. Se les pudo ver de fiesta, riendo sus mutuas gracias, acercándose mucho para hacerse oír y en actitud que a muchos les hizo sospechar que entre ellos se estaba cociendo algo. Quizá sea pronto para hablar de romance o de sentimientos que van más allá de la pasión, pero lo que parece innegable es que la química entre Dua Lipa y Aron Piper fluye y echa chispas, sin importarles de que son el centro de todas las miradas tras el concierto en el ante las miradas del resto de congregados a la velada. Es más, tan despreocupados se mostraron ante este punto que hay numerosos vídeos que muestran lo acaramelados que estuvieron, incluso perreando los grandes temas de la música urbana.

No es de extrañar que estos vídeos se hayan convertido en fenómenos virales y que poco a poco estén en boca de todos en las redes sociales. La posibilidad de que entre ellos surja una historia de amor ha revolucionado las redes sociales y teniendo los vídeos como pruebas l posibilidad no es tan descabellada. Antes de esto sería impensable, pero ahora que les hemos visto compartir chanzas, miradas cómplices, arrumacos y perreos al son de la música latina, lo cierto es que bien podría tratarse del inicio de un nuevo romance o, cuanto menos, el comienzo de una apasionada noche de dos jóvenes solteros dispuestos a pasárselo bien. Vea los vídeos y juzga por ti mismo.

Por qué es tan famosa Dua Lipa?

Su carrera musical se inició a los 14 años cuando empezó a publicar en YouTube versiones de canciones de otros artistas. En 2015 firmó con la discográfica Warner Music Group y a los 20 años lanzó su primer sencillo New Love, seguido de Be the One.