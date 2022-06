La historia de amor de Nacho Taboada y Sara Carbonero parece ir a las mil maravillas. Van poco a poco y, aunque el técnico de sonido no parece llevar demasiado bien estar en primera línea mediática, lo cierto es que está muy ilusionado con la periodista. Lo evidencian sus gestos y miradas y es que han dejado de esconderse para ahora sí presumir de lo bien que les va, dándoles igual ser vistos por cualquier curioso. Sin embargo, hay algo que denota que Nacho Taboada quiere hacer poco ruido, prueba de ello, el gesto del que se ha percatado SEMANA. El músico ha desaparecido de Instagram y se ha borrado la cuenta que tenía en esta red social, de hecho, ya no hay ni rastro de sus fotos y publicaciones en el universo 2.0. Deja así de dar pistas y de mostrarse activo en la Red, donde en cambio sí que seguirá estando su novia, Sara Carbonero. Nacho deja clara así su declaración de intenciones, intentando mantener un perfil más bajo en el presente y futuro.

En SEMANA, te contamos cómo surgió esta relación, la cual se inició por una amiga en común. Un romance que surgió de casualidad durante una quedada con amigos, en concreto, en un concierto, tal y como revelan a SEMANA fuentes del entorno. «Ambos fueron al concierto de una amiga que tienen en común. Sara fue al camerino y es allí donde coinciden. Ese día supuso un antes y un después para ellos», aseguran a esta revista. Amantes de la música, jamás imaginaron que justo ella sería la que uniría sus caminos, no obstante, así fue y desde entonces no se han separado.

Sara demostró entonces que no se le caen los anillos y que si ella tiene que dar el primer paso lo hará, más aún si merece la pena. Fue la comunicadora quien pidió a su amiga el teléfono de Nacho Taboada, un hombre poco acostumbrado a los flashes y con el que ha resultado tener muchas cosas en común. «Están muy contentos, pero él se empieza a ver superado por la prensión mediática. Al final es un nuevo mundo para él», explican a este medio. Aunque no solo él está impactado con el giro que ha dado su vida, también lo están sus amigos y su familia, quienes, por cierto, no daban crédito a que Nacho hubiera comenzado una relación junto a Sara Carbonero, una de las mujeres más bellas de nuestro país.

Sara Carbonero ya se besa en plena calle con Nacho y se siente muy a gusto con él, tanto que no duda en hacérselo saber a través de románticos mensajes a él, tal y como ha sabido este medio. Fue a mediados de abril cuando salió a la luz esta ilusión, la cual se ha ido extendiendo, de momento, hasta dos meses después. Sara Carbonero y su novio Nacho Taboada están felices junto al otro y su intención es cuidar su historia para que funcione como hasta ahora. ¿Se escaparán juntos este verano y veremos imágenes de ambos en una playa paradisíaca? Solo habrá que esperar para tener respuesta a esta pregunta.