El drama de Julián Contreras Jr.: desahuciado y sin el apoyo de sus hermanos

“Yo le pido más a la vida, pero no cuestiono aquello que me da, porque pude perderlo todo…, y solo hubiese sido culpa mía” Esta es una de las muchas frases que componen esta obra. Reflexiones, recuerdos y vivencias que, ojalá, inspiren a muchas personas. Con todo mi cariño 🙂 #ElFracasoEsUnÉxito #libro #writer #escritor #abril