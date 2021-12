Chabeli Navarro lleva meses en el foco de la noticia después de que SEMANA publicara su relación con Bertín Osborne. Aunque trata de mostrar normalidad a través de sus redes sociales, donde cuenta ya con más de 85.000 seguidores, la ‘influencer’ ha sufrido un ataque de ansiedad por todo lo que está viviendo este tiempo y ha querido compartir con sus fans.

Desde que saltara a la luz las imágenes de su plan con Bertín Osborne, Chabeli no ha parado de recibir mensajes a través de las redes sociales. Esto le ha llevado ahora a explotar. «Mira, no sé si hago bien o no con este vídeo. Pero ahora mismo me acaba de dar un ataque de ansiedad, estoy nerviosa», empieza diciendo Chabeli llorando en sus Stories.

«No sabéis los meses que llevo pasados… Cada vez me van pasando cosas nuevas… Y encima no puedo hablar ni contar nada, pero lo estoy pasando muy mal. Llevo unos meses muy malos. No es justo todo lo que me está pasando. Es que tengo una impotencia, de verdad… increíble», ha terminado diciendo sin poder parar de llorar.

Chabeli Navarro hace partícipes a todos sus seguidores del mal momento que atraviesa

Después de asustar a sus seguidores con este vídeo, en el que llora desconsoladamente, Chabeli Navarro compartía en su Instagram un texto para tranquilizarlos: «Lo siento, necesitaba desahogarme porque llevo meses muy malos… meses llorando una noche sí y otra también… Aunque suba que estoy happy en mi Instagram, lo hago por mi familia, que también lo está pasando mal. Me voy a dormir o a intentarlo», aseguraba.

Este mismo jueves, Chabeli ha vuelto a reaparecer en sus redes, mucho más tranquila: «Hola mis amores, ya estoy mejor. Ayer es que necesitaba sacar todo lo que llevo dentro. He estado hablando con mi abogado, me ha dicho que me tranquilice. Solo deciros que estoy bien, solo que ayer necesitaba hablar, porque llevo meses callada, para que vierais también lo que estoy pasando».

Está pasando unos meses muy complicados

Lo que no ha querido desvelar es el motivo que le lleva a estar pasando una etapa tan complicada. Pero no hay duda de que se refiere a todas las críticas que está recibiendo por su relación con Bertín Osborne. El hecho de que se haya convertido en un persona público ha llevado a la prensa a esperar a la puerta de su casa. Eso sí, ella prefiere no hablar claramente del tema y solo ha mostrado su malestar con el cantante por negar la relación en un principio, aunque luego este reculara y empezara a reconocer lo que esta revista publicó.

Su testimonio se ha convertido en uno de los más buscados, pero no parece que por ahora se vaya a producir. Hasta el momento se ha limitado a ofrecer estas declaraciones a la puerta de su casa y a responder una llamada de teléfono a ‘Socialité’, en las que asegura que Bertín “estaba muy ilusionado conmigo” y que no se escondieron: «Íbamos juntos a sitios públicos, estuvimos saliendo durante cinco meses, ahora me siento estafada y engañada porque él no lo reconoce», mostrando así su malestar con el cantante.