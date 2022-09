Desde que se emitiera la primera parte de la serie documental de Rocío Carrasco, la empresaria y Jorge Javier Vázquez han hecho muy buenas migas. Ambos se han convertido en inseparables y han aprovechado que ambos tenían la noche libre de este miércoles para marcarse un divertido plan en la capital madrileña. Rocío y Jorge han acudido juntos a la presentación del musical ‘Cantando bajo la lluvia’, que se presentaba en el Teatro Nuevo Apolo en pleno centro de Madrid con numerosos rostros conocidos. La pareja de amigos no se han querido perder este emblemático musical dirigido por Àngel Llàcer y Manu Guix, que trata sobre una historia de amor ambientada en la irrupción del cine sonoro en Hollywood, que muestra toda la elegancia formal y estética característica de los años 20.

Rocío Carrasco y Jorge Javier Vázquez han posado juntos en el photocall demostrando la gran complicidad que hay entre ellos. Muy sonrientes, agarrados e intercambiando confidencias, el presentador y la hija de Rocío Jurado han vuelto a demostrar que su relación es verdadera y sobrepasa la pequeña pantalla. La pareja ha decidido acudir junta a este evento y disfrutar así después del espectáculo. No han sido los únicos afortunados que han podido disfrutar del show en un pase previo. Han estado rodeados de muchos otros rostros famosos.

Jorge Javier y Rocío Carrasco, junto a otros famosos en un musical

Lolita Flores, Roberto Leal, Ana Guerra, Miki Nadal o Santiago Segura, entre otros muchos famosos, no se han perdido esta cita. Sin embargo, quienes han acaparado gran parte de los flashes, con permiso de los actores de la comedia musical, han sido Rocío Carrasco y Jorge Javier Vázquez. Aunque no son muy dados a acudir a este tipo de actos, no han querido perder la oportunidad y qué mejor que hacerlo juntos.

No es la primera vez que vemos al popular presentador y a la empresaria fuera de Telecinco. El pasado mes de julio, cuando Jorge tuvo que cogerse la baja médica debido a un problema de salud derivado del coronavirus, Rocío Carrasco no dudó en ir a visitarle a su domicilio de la capital. Ambos disfrutaron de una agradable tarde charlando y poniéndose al día por aquel entonces. Esta visita suponía una nueva confirmación de que Jorge y Rocío se han convertido en inseparables y ahora, esta nueva quedada, lo sostiene.

Además, esta cita es perfecta para celebrar la última gran alegría de Jorge Javier Vázquez. El conductor de ‘Sálvame’, que acaba de regresar de un espectacular verano donde ha recorrido Perú y algunas zonas de África, ha renovado su contrato de larga duración con Mediaset, con lo que su camino profesional seguirá ligado con la que viene siendo su casa desde el 2003. Este mismo miércoles el grupo de comunicación confirmaba la noticia emitiendo un comunicado.