Paz Padilla no vivió el mejor año este 2020, aunque ella se niega a hablar de tristeza y defiende que los golpes que la vida le ha dado tras la muerte de su madre, de su marido y de su suegra con escasos meses de diferencia le han enseñado a amar la vida más que nunca. Es por eso que la presentadora saca humor de cada rincón y hace de los problemas una oportunidad. Para muestra, su último vídeo, en el que Paz Padilla deja claro que ni unas muletas son capaces de frenar su frenético ritmo y andadura hacia la plenitud.

Vídeo: Instagram

El pasado viernes, Paz Padilla sorprendía a propios y extraños al ausentarse en su trabajo en ‘Sálvame’. Poco después se desveló el motivo en sus redes sociales y es que por un traspiés ha terminado con un esguince de tobillo y necesitando muletas para poder andar sin peligros. Una lesión sin mayores consecuencias que no es grave, aunque sí tediosa, dado que le obliga a guardar reposo y a moderarse en sus vídeos de Tik Tok, donde baila, salta y hace piruetas demostrando que no hay edad para saber sacarle el jugo a la vida haciendo el tonto. Y así lo ha vuelto a hacer con su entrenadora personal como víctima de sus fechorías y es que, aunque los médicos le han recomendado reposo, ella no está dispuesta a aparcar su rutina de ejercicios.

Paz Padilla ha grabado un divertido vídeo en el que acribilla a su entrenadora personal nada más verla entrar por la puerta. Sabe que le espera una jornada dura de ejercicios, donde el sudor está asegurado, pero siempre respetando que está escayolada y hay movimientos que debe aparcar hasta más adelante. Un clip en el que Paz Padilla aprovecha sus muletas para atacar a su profesora, que le sigue el rollo sin problema alguno, demostrando el buen rollito que tienen y lo bien que se lo pasan mientras ponen a punto sus cuerpos. ¡Dale al play!