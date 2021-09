La divertida reacción de Soléa, la hermana de Kiki Morente, al preguntarle por Sara Carbonero

Soleá, hermana de Kiki Morente, ha preferido no hablar de Sara Carbonero cuando le preguntan por ella, pero su reacción tan divertida no la podemos pasar por alto.

La relación entre Sara Carbonero y Kiki Morente sigue provocando titulares. A pesar de que ambos se han decantado siempre por mantener en un discreto segundo plano su historia de amor, lo cierto es que todavía seguimos preguntándonos ciertos aspectos de la vida de ambos. Y para ello no hay más que preguntar a personas cercanas al cantaor. Este pasado jueves fue el mejor momento, ya que su hermana, Soleá, acudía a la presentación de ‘Caminos del flamenco’ junto a Miguel Poveda en el estreno de la nueva temporada de RTVE.

Soleá no dudó en pararse con la prensa, con los que estuvo hablando de su vida profesional. Como no podía ser de otra manera, fue preguntada por la relación que su hermano mantiene con la periodista. Y su reacción no la podemos pasar por alto. Y es que con total naturalidad, su respuesta no tenía nada que ver con la pregunta. Soleá empezó a hacer promoción de su hermano y de todo lo bueno tiene entre manos.

«Mi hermano Kiki va a sacar a un disco muy importante que se llama ‘El Cante’, un disco buenísimo. Mi hermano es un grandísimo cantaor, un artista que nos va a sorprender muchísimo y que saca su disco dentro de nada. Ya dentro de poco podréis disfrutar de él. Ahí estamos los tres hermanos, a tope», responde sin querer hacer mención a la vida sentimental de su hermano.

Soleá Morente reacciona de una manera muy divertida cuando le preguntan por Sara Carbonero

La reportera vuelve a interesarse por la relación que mantienen Sara y su hermano, ya que en las últimas semanas se ha comentado mucho sobre una posible ruptura. Soleá, de nuevo, recurre al nuevo proyecto que su hermano va a sacar en las próximas semanas. Ella, asintiendo mientras la reportera la pregunta, termina diciendo entre risas: «Mi hermano Kiki saca un disco muy importante en octubre, así que tenéis que escuchar todos a mi hermano. Saca un disco muy importante. Os gustará», repite.

Está claro que el círculo de Kiki Morente ha preferido no responder a las preguntas de la prensa cuando estas han ido dirigidas a conocer más sobre la relación del cantaor con Sara Carbonero. Así lo demostró también la madre de los Morente, Aurora Carbonell, que acudió a un concierto de su hijo en Granada el pasado mes de julio. La madre de Kiki no pudo evitar la pregunta sobre Sara Carbonero. Consciente del revuelo mediático que provocó la relación entre su hijo y la periodista, Aurora recibía la pregunta que quería evitar. Y su reacción y su respuesta no ha dejado indiferente a nadie: «No, no puedo hablar, perdóname», declara. La madre del cantaor parecía haber recibido la advertencia de la pareja para que no hablara de ellos ante la prensa.

La familia de Kiki Morente está siendo perseguida desde que SEMANA desvelara que el cantaor es la nueva pareja de Sara Carbonero. Hace unos días, la hermana de Kiki, Estrella Morente, también era preguntada por esta noticia. La reacción de la cantante tampoco pasó desapercibida, ya que pasó con el coche sin querer pararse a hablar con la prensa que estaba allí esperándola.