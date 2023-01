Alejada del foco mediático y centrada en sus estudios, Alba Carrillo ha pasado estas fechas tan señaladas en familia. Este viernes, la colaboradora de televisión ha disfrutado a lo grande del Día de Reyes junto a su hijo Lucas, al que ha querido gastar una broma con sus regalos. Una divertida anécdota con la que se ha ganado el aplauso de todos por su genial ocurrencia.

A primera hora de la mañana, Alba Carrillo compartía el momento en el que su hijo Lucas abría sus regalos de Reyes y recibía dos entradas para ir a un concierto de Quevedo. Sin embargo, antes de ese momento, el pequeño de 11 años abría uno de los presentes que resultaba ser «El Buscón», una de las obras de Francisco de Quevedo. Atónito, el hijo de Fonsi Nieto no entendía y mostraba su enfado con su madre, quien no podía dejar de reírse por el momento.

«¿No es lo que querías? ¿Te has enfadado? ¿No me habías dicho que querías unas entradas para ver a Quevedo? ¿No es esto? Se lo he pedido a los Reyes», le decía al joven mientras mostraba su enfado. «Me dijo que le pidiera a los Reyes algo de Quevedo y no me ha parecido nada mejor que ‘El Buscón’. Es un clásico, no entiendo este comportamiento», seguía la modelo. Más tarde, el hijo de Alba Carrillo abría el regalo verdadero y este contenía un vale por dos entradas para asistir a un concierto del interprete de «Quédate» el próximo mes de mayo. No obstante, la colaboradora le ponía una condición para poder ir: «Te tienes que leer ‘El Buscón’, si no, no vas».

El motivo real de la ausencia de Alba Carrillo de televisión

Alba Carrillo está centrada en la recuperación de su hijo, quien tuvo una fuerte caída y se fisuró la nariz, y en sus estudios de criminología. «Es su prioridad ahora mismo. Estudiar, centrarse y, que yo sepa, no tiene en mente un regreso inmediato«, revelaban hace unos días en ‘El programa de Ana Rosa’. Además, también está centrada en la continuidad de su podcast, ‘Nos hemos liado’.

Alba Carrillo comenzó esta carrera a distancia en el año 2019, aunque en el pasado ya había estudiado ‘Publicidad y Relaciones Públicas’. Ilusionada con este grado, está aprobando con nota todas las asignaturas, por lo que quién sabe si pronto cambiará su profesión. De hecho, no descarta en el futuro optar a Policía Judicial: «Sería muy feliz, lo combinaría con la televisión porque es lo que me llena, me encanta, me da mucho tiempo libre para estar con mi hijo que es mi prioridad».