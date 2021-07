José Luis Moreno se mostró ante el juez mucho más nervioso de lo que lo hizo en su casa con la policía. Te contamos qué dijo ante él.

A media mañana de este jueves se conoció que la Fiscalía había fijado una fianza de 3 millones de euros para José Luis Moreno si quería quedar en libertad. El productor horas después salió de la Audiencia Nacional junto a su abogado y se trasladó a su vivienda, eso sí, muy ojeroso y saludando a la prensa que había en las inmediaciones. No hizo declaraciones ni se declaró inocente ante las cámaras, prefirió mostrarse cauto tras el escándalo y no explicarse sobre su detención. El empresario fue detenido a principios de semana por un presunto delito de organización criminal, estafa, blanqueo y alzamiento de bienes y tras un exhaustivo registro en su vivienda, durmió dos noches en los calabozos. Al parecer, no se mostró colaborativo con la Policía y se mantuvo en silencio ante las autoridades policiales.

Se negó a dar la clave de sus cajas fuertes y tuvieron que traer expertos cerrajeros, según ha explicado El Mundo. Una situación que cambió cuando acudió a la Audiencia para prestar declaración, pues aseguró estar desbordado por la situación. «Estoy muy afectado, necesito un Lexatin», dijo. Visiblemente nervioso y sin ningún intención de dar su versión, se negó a contestar tanto a las preguntas del instructor como de la Fiscalía. Ya este viernes ha recibido de nuevo la visita de sus abogados, quienes se han desplazado hasta su mansión de Boadilla del Monte para preparar su defensa. No han respondido a las preguntas de los reporteros y es que el momento es muy delicado, por lo que no quieren que haya ningún punto de fuga.

Aunque en un principió se fijó el próximo martes como la fecha límite para que José Luis Moreno abonara los 3 millones de euros que le permitirán quedar libre, ahora se ha descubierto que le darán dos días más, hasta el jueves. El magistrado ha aprobado la prórroga solicitada por la Fiscalía y, por el momento, lo que se sabe es que el productor debe o bien depositar el dinero en metálico o bien presentar un aval. De no ser así, se arriesga a que el instructor cambie las medidas cautelares y su situación se complique todavía más. Entre otras medidas a cumplir, José Luis Moreno debe permanecer localizable, no salir de España y debe haber entregado su pasaporte.

El empresario habría sido denunciado por un trabajador suyo que no quedó muy contento con él. Él sería quien ha puesto sobre aviso a la Policía y quien empujó a que la Operación Titella comenzara, siendo hace dos años cuando comenzaron las escuchas al productor. El showman ha vivido la semana más difícil de su vida, ya que además de este problema legal que puede cambiar el rumbo de su vida, han sido muchos los testimonios que le dejan en mal lugar. Sandra Barneda, Rafa Mora, Serafín Zubiri, Risto Mejide…son muchos los nombres que han hablado sobre él y han relatado escalofriantes anécdotas.