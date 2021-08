Tras su ruptura con Carla Barber, el hijo de Kiko Matamoros lanza mensajes my sugerentes en las redes sociales. ¿Podría estar de nuevo ilusionado?

El corazón de Diego Matamoros ha dado muchas vueltas últimamente. Poco después de su ruptura con Carla Barber, el hijo de Kiko Matamoros firmaba el divorcio de Estela Grande. Muchos vaivenes para un corazón que podría estar de nuevo ocupado. El propio joven se ha encargado de dejar caer que podría haber echado el ojo a alguien…

«I want you… y ya sabes quién ese you», escribía el exconcursante de ‘Supervivientes 2014’ en su perfil de Instagram hace apenas cuatro días. Sus palabras enseguida hicieron saltar las alarmas. ¿A quién dirigía ese misterioso mensaje? ¿A quién le dice ‘te deseo’ junto a una imagen el la que posa con el torso desnudo? ¿Ha encontrado de nuevo el amor? Muchas interrogantes a las que el ‘influencer’ quiso dar carpetazo con un nuevo post en el que se jactaba de su soltería. «Feliz finde a todos los solter@s», decía un día después de lanzar su intrigante mensaje cifrado.

Jugar al despiste parece ser la tónica actual de Diego Matamoros. El madrileño, acostumbrado a compartir sus reflexiones en las redes sociales, indica su post más reciente que “el primer beso no se da con la boca, sino con la mirada». Una frase del dramaturgo francés Tristan Bernard con la que, una vez más, lanzaba al aire la posibilidad de estar de nuevo ilusionado.

Enamorado o no, lo cierto es que Diego ha reflexionado mucho sobre el amor en las últimas semanas. Y no solo ha pensado en ello: también ha leído sobre la materia. En uno de sus Stories comparte un fragmento de un libro sobre meditación en el que destaca de manera especial un párrafo que hace referencia al amor: «Para escribir, como para vivir o amar, no hay que apretar, sino soltar, no retener, sino desprenderse. La clave de casi todo está en la magnanimidad del desprendimiento».

En otra de sus publicaciones, Diego resalta una frase: También la confianza se ejercita». ¿Acaso ha perdido la confianza en alguien recientemente? ¿Hace alusión a alguna experiencia vivida recientemente? Puede que sí. Lo que sí parece claro es que estas cuestiones son de su máximo interés.

A sus 35 años, el madrileño está en una fase de desarrollo personal incuestionable. Hace tres semanas, el día que celebró su cumpleaños, dio fe del momento que está atravesando. «Sé que puedo decir que miro al futuro con muchísimo optimismo, he encontrado metas que hace un año eran imposibles, he curado heridas muy profundas del pasado con mi familia, he sabido renovarme, estoy estudiando lo que me apasiona, he podido hacer una introspección profunda, conocer gente inolvidable, otro año más viendo que la gente que he escogido sigue ahí, el viejo Nanuk y yo seguimos sumando momentos, un nuevo sobrino que viene de camino», decía.

«Ha sido un año duro», confesaba el día de su 35 cumpleaños

En su mensaje de Instagram recordaba que ha pasado malos momentos, pero se queda con lo bueno: «No todo ha sido positivo, os mentiría si fuese así, ha sido un año duro por momentos y en el que no todo ha salido como quería, ¿también de eso se trata no? Aprender de errores para no cometerlos de nuevo, seguir creciendo para avanzar pero sobre todo de querer mejorar».

«No siempre va a ser fácil, eso lo tengo claro, pero sé que he marcado unas bases de mi vida que han venido para quedarse para siempre. Todo lo que venga, tendrá que sumar en todos los sentidos«, añadía. «Os lo dedico a tod@s los que habéis estado en este año compartiendo mi vida y que hemos podido sumar momentos (grandes y pequeños, malos y buenos) pero momentos».

Atrás han quedado sus historias de amor con Carla Barber y con Estela. La doctora ha encontrado de nuevo el amor en los brazos de su nuevo novio, con el que se ha dejado ver en Marbellla. Estela, por su parte, ha iniciado una relación sentimental con Juanito Iglesias, un futbolista con el que está muy ilusionada y con el que sí que ha alcanzado la felicidad, tal y como publicó SEMANA en exclusiva. Tras separarse y firmar los papeles, Estela y Diego mira hacia el futuro con optimismo. Ambos han puesto fin a un matrimonio breve, pero intenso. Creyeron que lo suyo duraría para siempre, pero su idilio finalmente se truncó por la falta de confianza surgida a raíz de la amistad de la modelo y Kiko Jiménez en ‘GH VIP’.